Fiama ha querido compartir con sus seguidores lo feliz que se siente después de haber visto cumplido uno de sus mayores sueños. La ex concursante de ‘LIDLT’ ha aprovechado su canal de ‘Mtmad’ para enseñar la mesa de mezclas que se ha podido comprar. “Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo aunque, honestamente, por falta de dinero no había podido hacerlo hasta ahora”, ha confesado muy emocionada mientras acudía a recoger su objeto más preciado.

La influencer ha reconocido que ha tenido que pedirle un préstamo a sus padres para poder comprarse la mezcla de mesas y ha confesado que esta siempre ha sido su mayor sueño, ya que siempre ha querido convertirse en Dj. Un trabajo para el que estuvo preparándose en una escuela y al que por fin podrá dedicarse.

De hecho, Fiama parece que ya tiene establecimiento, y es que ha hablado con una amiga suya que es subdirectora de un hotel para poder pinchar allí una vez a la semana. Sin embargo, todas estas buenas noticias se han visto empañadas tras mantener una gran discusión con su chico. “Yo creo que ya eres muy mayor para esto”, ha comenzado diciéndole su novio.

Fiama no podía dar crédito a lo que estaba escuchando de su pareja y ha terminado estallando después de que él le reconociese que no creía que ese fuese trabajo para las mujeres. “Yo siempre veo pinchando a chicos, las mujeres con esas uñas…. No sé yo”, le ha indicado sin poder evitar que se le escapase una sonrisa.

La ex de Álex Bueno ha terminado a punto de llorar al escuchar cómo su pareja le desanimaba en su sueño. Sin embargo… nada es lo que parece, y es que todo ha sido fruto de… ¡una broma! Hugo ha reconocido estar cansado de ser víctima siempre de sus trampas en el canal y por esa razón ha querido engañar a su chica para devolverle todas las bromas que ella le ha hecho a él. En cuanto Fiama se ha enterado no ha podido evitar reírse y ha reconocido que le parecía muy raro que su chico le estuviese diciendo frases tan machistas…¡menos mal!

