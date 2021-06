Elsa Pataky repasa su trayectoria personal y profesional. Un año más, vuelve a ser imagen de los calzados Gioseppo, aunque el Covid 19 le ha obligado en esta ocasión a quedarse en casa. Y desde allí, desde Australia, a varios miles de kilómetros de distancia, la actriz nos habló de su vida, sus proyectos y de su familia.

Elsa, ¿Cómo has vivido la pandemia?

De una manera mucho menos traumática. No hemos estado confinados, salvo al principio, que lo tomamos como unas vacaciones. Los niños han ido al cole y no hemos llevado mascarillas.

"En la película de acción 'Interceptor' he intentado rodar yo siempre, con pocos dobles"

Has seguido trabajando.

Sí, acabo de terminar ‘Interceptor’, una peli de acción y mucha adrenalina. Interpreto a una soldado y he tenido que entrenar a saco para ganar masa muscular. Ha sido duro, pero estoy súper orgullosa del resultado. Siempre he sido fan de las pelis de acción y de las superheroínas que salvan el mundo, y es lo que he hecho, intentando además rodar yo siempre, con pocos dobles.

¿Sigues entrenando así?

No, creo que no es bueno para el cuerpo. Mantenerte fit es ideal, pero trabajar con tanto peso no. Llegaba rota.

¿Entrenabas sola o te acompañaba Chris?

Por primera vez hemos coincidido rodando al tiempo y nos turnábamos con los niños. Pero si teníamos un rato entrenábamos juntos.

¿Es cierto que os gusta encargaros de los niños y que no tenéis niñera?

Normalmente no tengo a nadie. Tengo tiempo, soy madre y me dedico a eso. Ahora que hemos coincidido sí hemos buscado ayuda, pero si no, somos nosotros. A Chris le encanta también ocuparse de sus hijos. Admiro a todas las madres trabajadoras que cuidan a sus niños, yo lo he intentado y he acabado agotada.

Tus hijos deben estar felices con Thor y una superheroína en casa.

Estoy muy orgullosa, porque me daba rabia que él fuera siempre el superhéroe y yo no. Me encanta que mis hijos sepan que una mujer también puede salvar el mundo y ser fuerte y luchar contra los hombres y derrotarlos. He llevado a los niños al rodaje y ellos me han visto pelear… Estoy muy contenta.

"Creo que uno de mis hijos va a ser doble de acción"

¿Alguno seguirá vuestros pasos?

Ninguno quiere apuntarse a teatro, pero a uno de los chicos le encanta ir a los rodajes e imitar a su padre. Creo que va a ser doble de acción.

Para terminar, tienes pendiente de estrenar 'Carmen', basada en la ópera del mismo nombre?

Sí, fue una maravilla rodar en Australia con Rossy de Palma, me sentía como en casa. Pero no esperéis que cante. A mí, dadme acción, pero cantar y bailar no es lo mío....

