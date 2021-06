Entrar en un reality y conocer a tu próxima pareja es algo que sólo algunas personas pueden entender, como Bea Retamal con Rodri Fuertes en GH (y luego con Dani García en ‘Solos’) o como cuando Yoli Claramonte conoció a Jonathan Pérez (e incluso tuvieron una hija, Valeria, aunque lo suyo no fuese para toda la vida y acabaran rompiendo), y lo mismo les podría estar pasando a Albert Álvarez y Danna Ponce: aunque al soriano la marcha de Chiqui le sentó fatal (a pesar de que se debió a un problema de salud), la entrada de Danna en el programa le ha abierto un mundo de posibilidades, y el tonteo entre ambos es ya más que evidente.

Al principio podía parecer que sólo la influencer estaba interesada en él, pero Albert se está abriendo cada vez más (aunque le cuesta, es un chico tímido y reservado), y ahora ¡hasta le ha lanzado un piropo a Danna! “Conocerte me ha abierto la mente”, le decía mientras él fregaba y ella se maquillaba, ante lo que ella no podía evitar esbozar una sonrisa. “Igual quiero aprender de ti cosas cuando salga fuera. El mundo de los espectáculos que haces y tal… quiero verlo de cerca. Me gustaría aprender de ti”, añadía. “Te molará seguro”, respondía ella.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los dos, a pesar de no llevar ni 15 días conviviendo, se han compenetrado a la perfección, y Danna le devolvía el piropo en forma de cumplido: “Cuando salga me quiero leer tu libro”, ha dicho refiriéndose al que el ex tronista acaba de sacar al mercado -'Metamorfosis: Todo lo que necesitas saber y hacer para conseguir estabilidad física, mental y espiritual-, un libro de autoayuda sobre la importancia de la resiliencia. Desde luego, esto parece que, aunque lento, marcha a paso firme. ¿Les veremos salir del pisito de ‘Solos’ como pareja… o sólo como buenos amigos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io