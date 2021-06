La pasión se desata en verano. Kourtney Kardashian y su chico, el batería de la banda de punk Blink-182 Travis Barker, se vinieron arriba en plena calle y se comieron a besos. Inseparables y muy enamorados desde que empezaron la relación en enero, la influencer y el músico viven su amor ajenos a la calle, los vecinos de Burbank -una ciudad en el condado de Los Ángeles-... y también los paparazzi, que así de acaramelados les han pillado.

Allí, la hermana de Kim y Khloé se encontraba haciendo unos recados. Nada más bajar del coche, Kourtney y Travis se fundieron en un beso de película... y algún que otro tocamiento 'trasero'. Parece que, después de tanto tiempo desde su ruptura con su ex pareja, Scott Disick (y de pasar por los brazos del joven modelo Younes Bendjima), la integrante del 'klan Kardashian' ha encontrado la estabilidad junto al músico de punk rock.

Nueva megamansión



Tanto es así que la estrella de las redes sociales, como homenaje máximo de amor, compartió en su Instagram una foto de una muestra de sangre de su chico con el emoji de un corazón negro. ¡Qué intensitos!

Además, según ‘New York Post’, la fundadora del portal naturista y ecológico 'Poosh' ha adquirido una mega mansión de 9,8 millones de euros. La villa, en La Quinta (California), podría ser el nuevo nido de amor para Travis y su chica, que es madre de tres niños de su relación con Scott: Mason (11), Penélope (8) y Reign Aston (6), con los que él parece que ha encajado a las mil maravillas ganándoselos a base de batidos y helados. Travis tiene dos hijos de una relación anterior: Landon (17) y Alabama (15). ¿Oímos campanas de boda...?

