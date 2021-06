Sarah Jessica Parker dio vida a uno de los personajes más 'cool' de la pantalla, pero su vida real no tiene NADA que ver a juzgar por sus looks

La actriz salió a la compra con unas pintas de campeonado... de peor vestidas

Salir a la compra a tu mercado de confianza no es que sea precisamente el momento en el que más apetezca arreglarse y ponerse de punta en blanco: todas, en algún momento, hemos ido con ese moño mal hecho y un look de los que piensas "ojalá no me encuentre con nadie", pero claro, una cosa es eso y otra aparecer en el súper con las pintas que llevaba Sarah Jessica Parker, y es que ni yendo como una pordiosera ha conseguido burlar a los paparazzis... que la han pillado con un look de 'tierra, trágame'.

La actriz puede que haya sido una de las mujeres más elegantes y 'cool' en la pequeña y la gran pantalla con su papel de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', pero está claro que no ha aprendido nada de su personaje: donde Carrie se hubiera puesto una blusa, un pantalón palazzo y unas perlas (además de ir perfectamente peinada y maquillada), Sarah Jessica se hizo una trenza (con ESAS RAÍCES), se plantó una camiseta 3 tallas más grande, un pantalón de chándal... y para más inri, unas chanclas. ¡Es que tiene tela la cosa...!

Sí, precisamente las chanclas es lo que nos mata, y es que la actriz, que se supone que está de lo más orgullosa de su firma de zapatos, 'SJP by Sarah Jessica Parker' (incluso hace de dependienta y personal shopper en sus propias tiendas con sus clientas), nos iba con esas chanclas 'guarras' que no podemos llegar a entender. Debe de ser que toda la pasta se la ha gastado en el pedazo de Mercedes que conduce y en la compra, porque la actriz se pasó a hacer unos recados por el mercado gourmet Citarella, uno de los más finos de Los Hamptons...

