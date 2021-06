Diego Boneta, que interpreta a Luis Miguel en la serie de 'Netflix' en la que se refleja cómo ha sido la vida del cantante, se enfrenta a una demanda por supuestamente agredir a uno de sus compañeros de rodaje. Martín Bello, que interpreta al tío del cantante en la serie, asegura que su compañero le golpeó repetidamente mientras rodaban una escena en la que sus personajes estaban peleándose. Según él, el actor le pegó con más fuerza de la necesaria y ahora pide justicia.

En una entrevista concedida al programa 'Sale el Sol', Martín Bello aseguró que durante el rodaje de esa escena su compañero le agredió de verdad. "Ya no era actuación. De ahí yo me veo el pecho amoratado, me asusto y me fui directamente para el camper de maquillaje y peluquería para contarles lo que me había hecho", confesó al citado medio.

Martín Bello ha confesado que intentó que esta situación no saliese del set de rodaje. El actor ha reconocido que le unía una buena amistad a Diego Boneta y que por esta razón intentó hablar las cosas con él para solucionarlo. "Le dije invítame a cenar, lo hablamos y ya está. Por mí no hay problema. No le dije que me invitara a cenar a un lugar lujoso, pudimos haber ido a cenar tacos a la calle y ahí platicamos. Pero todavía estoy esperando la llamada", ha indicado. Ahora, está dispuesto a llegar a donde haga falta para conseguir que se haga justicia.

Por su parte, tras estas acusaciones, la productora de la serie ha emitido un comunicado asegurando que el actor recibió asistencia médica inmediata y que se puso a su disposición un seguimiento posterior que el actor rechazó, algo que él niega rotundamente. "La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad. El señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación por parte de un experto, lamentablemente y a pesar de contar con protecciones en la espalda y en los codos, el señor Bello se lastimó, recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior", han asegurado desde la serie.

