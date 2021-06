Albert Álvarez ha pasado del tonteo con Danna Ponce ¡a los besos y lametones con el youtuber Ibán García!

Esta fue la declaración de intenciones que le hizo Albert a Danna para cuando salgan del pisito: ¿pasará algo entre ellos?

El pisito de 'Solos' está cada día más caliente, de forma casi literal, y es que con los jueguecitos y los tonteos que se traen... ¡cualquier día salen ardiendo! El último visitante ha sido el youtuber y cómico Ibán García, y lejos de ser Danna la encargada de llevar a cabo el jueguecito de 'dominantes y dominados', la cosa ha estado entre Albert e Ibán: el youtuber se ha dejado hacer DE TODO, y Albert ha aprovechado para sacar su 'fiera sexual interior'... y se ha venido bastante arriba.

A pesar de que es abiertamente heterosexual, Albert no ha tenido ningún problema (gracias a no tener una masculinidad tóxica) en tontear con su invitado y sobarle de arriba a abajo, atarle a una silla, robarle un hielo de la boca y hasta lamer chocolate de sus pezones: "Me estoy poniendo nervioso", le decía a un cada vez más cachondo Ibán, y es que estaba bastante claro que al youtuber le estaba encantando la experiencia. "Es la primera vez que me acerco tanto a un hombre", añadía el ex superviviente.

El joven ha intentado que no se le notara demasiado, pero Albert es un chico muy guapo y Danna le ha pedido constricción: "A ver si vamos a tener aquí 'empalmamientos'...", decía la influencer, que no podía evitar reírse a carcajadas mientras Albert iba cada vez a más jugando con un hielo por el pecho de Ibán, metiéndoselo en los pantalones, abriéndole la camisa o haciéndole un sensual baile con los ojos tapados. Y oye, se le veía bastante suelto... "Ahora soy una fiera sexual", le decía a Ibán, que se mordía los labios mientras Albert le susurraba al oído. ¡Menudo paraíso!

