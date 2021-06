Todo empezó como una broma de amigos entre Danna Ponce y Albert Álvarez, y aunque ninguno de los dos se conocía antes de entrar en el piso de 'Solos', parece que el reality ha hecho su magia, porque lejos de llevarse mal o no conectar, el ex tronista y la influencer han congeniado tan bien... ¡que ya se han confesado lo que sienten el uno por el otro! Su tonteo casi desde el principio, con beso de película incluido, ha formado una unión inquebrantable entre ellos, y ha tenido que llegar un amigo de Danna al pisito para que, por fin, se digan lo que sienten...

Ocurrió de la forma más natural: el influencer Fernando Jaso confesó, durante un juego, que podría fantasear perfectamente con Albert porque es completamente su tipo, y Danna se picó: "Me estoy empezando a rayar. Es que es el prototipo de TODO el mundo...", se preguntaba, a lo que Albert, para picarla aún más, le respondió: "Menos el tuyo". ¿Perdón? ¿Estaba dejando claro Albert que le molestaba no ser el protipo de Danna?

Ella, sin embargo, no se quedó atrás, y lanzó toda la artillería: "Yo sí siento cosas por ti, ¿eh?". ¿Hola? "Y yo por ti", contestaba él. ¿HOLAAA? Madre mía, madre mía, madre mía... ¡que al final sale otra pareja de 'Solos', como ya pasó con Bea Retamal y Dani García! Los comentarios de la gente a estas declaraciones están siendo de lo más diversos, y es que mientras unos apuntan a que está todo demasiado impostado y que sólo buscan dar contenido creando una carpeta, otros están convencidos de que, por poco que sea, el uno siente por el otro de verdad... Nosotros, sea lo que sea, ¡estamos 'living'!

