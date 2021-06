María Pedraza disfruta de la vida en Ibiza tras las grabaciones de 'Toy Boy 2'

La actriz compartió día de playa con su amigo y compañero de trabajo Juanjo Almeida

María Pedraza podrá tener muchos defectos (que no sabemos, porque no la conocemos, las cosas como son), pero su cuerpo no es uno de ellos, porque la actriz ¡está de toma pan y moja! Lo hemos podido comprobar estos días en Ibiza, donde está pasando unas semanitas trabajando para grabar la segunda temporada de la serie 'Toy Boy', que llega, por cierto, cargadita de novedades y de nuevos fichajes. Desde luego, trabajar en Ibiza es casi un regalo, porque entre toma y toma ¡siempre hay tiempo para un bañito en las paradisíacas islas de la isla pitiusa!

La actriz aprovechó su día de descanso para pasar un día de sol, arena y mar con su compañero y amigo Juanjo Almeida, al que utilizó de fotógrafo para inmortalizar el día. Eso sí, según pudimos ver, el agua ese día estaba un poquito fría a juzgar por las caras de ella...

Gtres

...pero María, que es toda una profesional de las poses, cambió la cara, se se arregló el pelo, se puso sexy ¡y se comió la cámara luciendo espalda, culazo y carita traviesa!

Gtres

La foto original ya tenía buena pinta, pero bueno, un par de filtros y retoquitos por aquí y allá siempre mejoran la foto, que María acabó subiendo a sus historias de Instagram este pasado miércoles por la tarde.

María Pedraza Instagram

Al final, el par de dos recogió los bártulos, se fueron a arreglar y salieron a disfrutar de la noche ibicenca para cenar. ¡Menudo verano se están pegando con la excusa del curro...! El que faltó a la cita fue Álex González, que también estará en la segunda temporada de la serie, y con el que se dice que María podría tener un 'algo especial', aunque lo último que sabemos de él es que podría estar saliendo con la influencer Rocío Camacho. De momento, todo rumores, y es que el actor es férreo con su vida privada...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io