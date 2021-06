La muerte de Mila Ximénez ha dejado huérfano el mundo del periodismo. El pasado 23 de junio, la colaboradora de 'Sálvame' fallecía en su casa de Madrid rodeada de su hija Alba y sus tres hermanos tras un año de dura lucha contra un cáncer de pulmón. En la revista Qué Me Dices que ya está en el kiosco, repasamos cómo ha sido la despedida de nuestra compañera de profesión, de 69 años, cuya pérdida llora el universo de Mediaset, su familia y amigos.

Su hija Alba, a quien la colaboradora estaba muy unida, ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre al igual que su tío Manolo, el hermano de Mila, que ha ejercido de portavoz de la familia. Tras su incineración, sus cenizas descansan en Amsterdam, junto a su hija Alba y sus nietos, como era su deseo.

El universo de Mediaset se ha volcado con la despedida de Mila y programas como 'Supervivientes', donde participó en 2016, le han rendido un sentido homenaje. Sus compañeros de 'Sálvame' también le ofrecieron una emotiva despedida y, entre lágrimas y risas, como a ella le hubiera gustado siempre tendrán presente a Mila porque el plató del programa pasa a tener su nombre. Eterna Mila, para siempre.

