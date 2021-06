Bea Retamal y Dani García sólo llevan juntos un par de meses y ya hacen vida de pareja desde que se conocieran en 'Solos'

Los tortolitos planearon un viaje a Ibiza que salió mal por los cuatro costados

Dani García y Bea Retamal no pueden ser más felices juntos, pero a veces esa felicidad no les acompaña en cada paso que dan, porque en el romántico viaje que tenían preparado por Ibiza lo cierto es que les ha salido ¡casi todo mal! Para empezar, el tiempo no acompañaba: de una semana que estuvieron en la isla pitiusa (con la excusa de celebrar el 26 cumpleaños de él), la mayoría de los días no hizo ni sol, y hasta les llovió, aunque Bea está ya acostumbrada: "He venido varias veces y ninguna me he puesto morena. Para mí ya es una más", decía exasperada.

Ya desde el inicio la cosa se torcía cuando a Bea le bloqueaban las tarjetas de crédito y no podía pagar nada, teniendo que hacerse cargo de sus gastos Dani: "Me está saliendo caro el viaje", bromeaba. Sin embargo, el momento de tensión llegó tras un día de celebración en una terraza al contar cómo se conocieron realmente: "Si tú sigues a alguien es porque te interesa para algo", decía él. "Yo sólo te seguí en Instagram porque me pareciste el más guapo. Tú y el cubano", decía Bea. "Me pidió que le hiciera una publicidad de su barbería... y le dije que por aquí", apuntaba Dani con cachondeo. "Te lo pedí igual que se lo pedí a un montón de gente. Saca los audios", le retó ella, dejando claro que en todo momento quiso ser súper profesional... pero Dani, en el fondo, sabía que él le gustaba.

Mediaset

Por culpa del tiempo, Dani y Bea tuvieron que perder reservas en restaurantes, excursiones y actividades, como las motos de agua: "Se puede resumir en que esto se ha quedado en nada y menos, que hemos venido a relajarnos porque no hemos hecho otra cosa. Nos hemos quedado en la cama y hemos cenado kebab", contaba Bea, que ya daba el viaje por perdido. Sin embargo, los dos han demostrado una gran capacidad de resiliencia, porque sus risas y sus buenos momentos han hecho que el viaje, al final, mereciera la pena.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un hurto en pleno viaje

La pareja ha vivido de todo en sólo una semana en Ibiza: ¡hasta un hurto! Y no, no les han robado nada: ¡han sido ellos los que han tenido la mano larga! ¿Qué se llevaron de un local sin pagar? Nada menos que ¡3 toallas! "Le dije a Bea que cogiera la más barata: ¡12 euros! ¿Que voy a pagar yo 12 euros por una toalla para secarme? Mirad lo que me acabo de llevar", decía Dani mientras enseñaba una bolsa con las toallas sustraídas. "Al final los zumitos casi nos han salido gratis", añadía Bea entre risas. ¡Anda que menudo ejemplo...!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io