Margot Robbie ha decidido poner a la venta su preciosa casa de Los Angeles, una mansión que compartía con su marido, Tom Ackerley. La propiedad está ubicada en el exclusivo barrio de Hancock Park y se vende ahora por 2,8 millones de euros. La casa se construyó en el año 2016 y tiene unos 300 metros cuadrados que se reparten en dos plantas espectaculares. Sí, la casa es grande y no le falta un detalle, pero ¿valdría casi 3 millones si no estuviera donde está? Entre el carísimo barrio y que el hecho de que una estrella de Hollywood haya vivido en ella también la revaloriza... ¡menudo pastizal!

La casa está ubicada en uno de los barrios más lujosos de Los Angeles, Hancock Park. La propiedad no es nada ostentosa y está decorada con muchísimo gusto. Además, cuenta con grandes ventanales que permiten disfrutar de luz natural. Engel&Völkers / Paul Barnaby

Este acogedor salón está comunicado con el exterior por amplios ventanales de hierro forjado. Ojo al sofá circular y al columpio al lado de la chimenea. Engel&Völkers / Paul Barnaby

Los famosos nunca se conforman con un solo salón. Éste es más clásico que el del sofá circular, pero también cuenta con chimenea. Engel&Völkers / Paul Barnaby

La estancia se conecta con el salón y tiene una isleta central para picotear mirando al jardín. ¡Una maravilla! Engel&Völkers / Paul Barnaby

En el dormitorio principal llama la atención el impresionante cabecero de madera. La suite da a una preciosa terraza con sofás. Engel&Völkers / Paul Barnaby

Cuenta con cuatro dormitorios, seis baños, un comedor, una bodega, una cocina y, al loro, ¡una habitación privada para mascotas que tiene entrada independiente! Además, dispone de un coqueto jardín con piscina y un comedor exterior, ideal para disfrutar de las cálidas noches de Hollywood.

El comedor es la estancia más formal de esta casa, con una enorme mesa de madera oscura y una original lámpara de techo. El color azul petróleo de las paredes es todo un acierto. Engel&Völkers / Paul Barnaby

El cuarto de estudio o despacho está pensado para que no te desconcentres. Perfecto para estudiar todos los guiones que le deben de llegar… Engel&Völkers / Paul Barnaby

La casa tiene esta coqueta habitación con una pantalla de plasma XXL y un cómodo sofá cama con cojines. Ideal para acurrucarse en las noches de invierno y ver películas sin parar. Con palomitas, por supuesto. Engel&Völkers / Paul Barnaby

La piscina es uno de los lujos de esta casa. Además, cuenta con un pequeño jacuzzi en su interior más un trampolín. ¿Se puede pedir más? Engel&Völkers / Paul Barnaby

En un rincón estratégico del jardín, se encuentra esta preciosa barra de bar alicatada con coloridas baldosas. Engel&Völkers / Paul Barnaby

Este porche de madera resulta imprescindible para disfrutar con amigos de largas comilonas en la piscina y tranquilas noches al aire libre. Engel&Völkers / Paul Barnaby

Sin niños a la vista

Todavía se desconoce dónde se instalará ahora Margot, pero su carrera va tan disparada que puede permitirse cualquier mansión de ensueño. Acaba de rodar ‘El escuadrón suicida’, pero ya tiene otras seis películas en su agenda. Entre ellas, ‘Barbie’, donde interpretar a la famosa muñeca. La actriz se casó en 2017, pero no tiene pensado tener descendencia. “La verdad es que no estoy preparada para ser madre, pero mucha gente no para de decirme: ‘'Pero estos casada, tienes que serlo!’ Y no, no estoy obligada”, reveló. ¡Qué presión!

