Chris Brown ha vuelto a ser acusado por una mujer de presuntos malos tratos

No es la primera vez que protagoniza este tipo de escándalos: ya fue detenido por apuntar con una pistola a una chica y también por una presunta violación

El cantante Chris Brown debería empezar a pensarse, como decía Lucía en 'La isla de las tentaciones', eso de dejar "la manita relajá", y es que el intérprete 'Look at me now' parece que la tiene muy larga. Hace tan sólo unos días, en la pasada noche del 18 de junio, una patrulla de la Policía tuvo que personarse en su casa de Los Angeles (concretamente en San Fernando Valley) después de recibir una llamada de una joven que le acusaba, entre sollozos, de haberle puesto la mano encima, e incluso de haberle arrancado varios pelos de la nuca en un forcejeo.

Según el parte de lesiones, la chica, de la que no ha trascendido la identidad, no presentaba ningún tipo de daño físico. Aunque los policías tomaron parte de todo lo ocurrido, aún se desconoce si Chris Brown se enfrentará a cargos o no. Esta es la segunda vez que unos agentes se presentan en la casa del cantante en lo que llevamos de año, aunque la primera, el pasado mes de mayo, fue por una multitudinaria fiesta que montó a pesar de estar en medio de una pandemia.

Largo historial de acusaciones por maltrato

El cantante no es ninguna 'dócil ovejita' precisamente: Chris Brown es un maltratador con penas a su espalda, y la primera le llegó en 2014 después de que la cantante Rihanna le denunciara por una paliza ocurrida en 2009, y cuyas fotos para el parte de lesiones se hicieron virales. Recibió 5 años de libertad condicional y 1.400 horas de servicios comunitarios como castigo (además de una orden de alejamiento), pero más tarde la pena incluyó un año de cárcel por haberse saltado la condicional, aunque al final pasó sólo 131 días a la sombra por haber estado en rehabilitación.

En 2016, la modelo Karrueche Tran pidió también una orden de alejamiento tras recibir varias amenazas del cantante, y en 2018 salieron a la luz unas imágenes de Brown cogiendo del cuello a otra mujer, aunque nada prosperó después de que todo quedara "en un juego" según la declaración de él. Más tarde, Brown se vio envuelto en un caso de violación después de que otra chica denunciara a dos hombres que, supuestamente, habrían abusado de ella en casa del cantante en el marco de una fiesta en la que no faltaron alcohol, drogas y una gran orgía, aunque los desfases del artista no son ninguna novedad.

