Fani está dispuesta a hablar sin tapujos de su situación económica y de otros muchos temas de lo más personales. Para ello ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de Instagram y que ha contestado en su canal de MTMAD. La primera pregunta que le han hecho es si miente sobre su edad. Algo que Fani ha negado tajantemente. Tiene 37 años y está muy orgullosa de ellos. "Soy del 3 de julio de 1984, por lo que este año cumplo 37 años, aunque no los aparento ni en el cuerpo ni en la cara. No tengo arrugas ni nada. Es pura genética", confiesa la joven.

Respecto a su físico también ha reconocido que no hace nada de deporte, que se conserva así por pura genética. "Soy megavaga no hago nada de deporte. ¿Debería ir al gimnasio? Sí, pero me puede lo vaga que soy".

La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha demostrado tener gran amor propio. Y es que cree que es muy buena persona. "Soy muy buena persona, yo lo considero así. Puedo cometer errores pero soy buena persona. Soy muy nerviosa y muy cotilla", explica.

Fani reconoce que es tiene un carácter muy fuerte, pero que no es la que manda en su casa. Christian también tiene carácter y "cuando da un golpe sobre la mesa se le hace caso". Eso sí, a pesar de su carácter no se cree superior a nadie como algunos puedan pensar. "Ha habido épocas en las que no tenía qué comer, ahora estoy en una situación económica muy buena, pero no por ello me creo más que nadie".

Sobre su salto a la fama, Fani habla de que fue algo instantáneo. "El primer día ya tenía paparazzis en mi casa. El miércoles 10 de enero de 2020, un día después del estreno de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', yo ya era personaje de interés. No le puse los cuernos a Christian para hacerme famosa".

Carbajo reconoce que es una madre entregada y le encanta hacer planes con él. "Me lo llevo a todos lados, me encanta hacer planes con él sin duda. Siempre que puedo me lo llevo". Fani reconoce que el público ve de ella solo lo que ella quiere que vean. Pues muestra lo que ella quiera que crean que es su realidad. "Puedo subir un vídeo mega feliz, pero luego puedo estar en el sofá de mi casa tirada con dolor de regla", esa es la realidad señala.

