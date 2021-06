Cardi B ha anunciado por sorpresa que está embarazada por segunda vez

La cantante ya tiene una hija, Kulture, que le hace, con casi 3 años, estos maquillajes tan... originales

Sorpresa, sorpresa: Cardi B ¡vuelve a estar embarazada! La rapera de temas como 'Up', 'WAP' o 'Please me' anunció este domingo, de forma totalmente inesperada al mundo, que espera un bebé, y lo quiso hacer a lo grande: con una salida triunfal en los premios BET, unos galardones entregados a las estrellas del entretenimiento de la cultura negra. Cardi salió al escenario con el grupo de su marido, 'Migos', para cantar el nuevo single del trío en el que ella participa, 'Type shit', y por supuesto no podía hacerlo de forma discretita.

La cantante, que no pasó por el photocall para mantener la sorpresa hasta el último momento, salió al escenario con un ajustado body cuajado de pedrería firmado por Dolce&Gabbana, al que añadió una malla de cuerpo entero en color negro, pero que dejaba al descubierto su ya prominente tripa. De momento no se saben más detalles, y es que lo único que ha publicado Cardi al respecto ha sido una imagen en Instagram luciendo vientre pintado de blanco, a la que ha añadido un '#2', un corazón y la mención a su marido, el rapero Offset.

Sin embargo, aunque todo ahora parece felicidad, el matrimonio pendió de un hilo hace sólo unos meses, a finales de 2020, y es que ninguna relación es perfecta, y la de famosas poderosas y multimillonarias como Cardi B, tampoco: fue en septiembre cuando Cardi, por supuestos cuernos de él, le pidió muy seriamente a Offset el divorcio, pero al final decidió perdonarle un mes después. Ella misma explicó que se autodefine como una 'perra loca', y que a veces quiere machacarle, pero a los pocos minutos le vuelve a querer, y llegó a echarle tanto de menos que decidió hablar con él y perdonarle: "Todo el mundo tiene problemas. Creo en el perdón. Mi esposo y yo rezamos por ello. Y llegamos a un entendimiento de que él me respalda para todo y yo lo respaldo para todo. Para mí, la monogamia es la única forma. Te patearé el trasero si me engañas", reveló en una entrevista.

La pareja ya tiene una hija, Kulture, que está a punto de cumplir 3 añitos. ¡Qué mejor regalo que decirle que va a tener un hermanito o hermanita para jugar! Ahora sólo queda ver qué rimbombante nombre escoge la pareja para su bebé...

