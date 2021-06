Albert Álvarez se ha ido de la lengua en 'Solos' y ha contado cómo es realmente concursar en 'Supervivientes': ¿es todo una farsa?

El pertiguista está creando una unión irrompible con Danna Ponce: ¿saldrán enamorados?

Albert Álvarez ha tenido una intensa conversación con Danna Ponce en 'Solos', y ha sido ahí donde ha salido a la luz su experiencia en 'Supervivientes'. El pertiguista le ha contado a su compañera (¿y futura novia?) que le gustó mucho el programa... pero que la palabra "supervivencia" quizá se le queda grande, y es que Albert le ha contado que no todo es como lo vemos en la tele desde nuestras casas: "Una parte sí es supervivencia... pero para mí, supervivencia es supervivencia", comenzaba revelando.

Danna no entendía muy bien a qué se refería Albert, pero él se lo ha contado con todo lujo de detalles: "Si es supervivencia, que no esté todo limitado ni protegido. Que yo pueda hacerme una cabaña de dos pisos... pero no allí no puedes. Sólo tienes cuatro palos que te da la organización". El soriano le ha contado a Danna que ni siquiera podían cortar madera: "Allí no puedes cortar nada. Está todo protegido. Si lo haces son 3.000 euros de multa. La leña te la traen ellos".

El Albert diciendo que Supervivientes es todo mentira pic.twitter.com/rqyeWspaP6 — ɢʊɛʀʀɛʀo (@GuerreroGH_) June 26, 2021

El joven, con sus palabras, ha dejado claro que cuando se ve a los concursantes coger ramas o troncos como quien no quiere la cosa, realmente ha sido la organización la que lo ha dejado allí a propósito para que los robinsones, 'casualmente', la encuentren y la cojan para poder hacer fuego, y es que cabe recordar que los Cayos Cochinos son un entorno protegido, ya que se encuentran en una reserva natural. Y entonces ¿qué pasa con los peces que pescan, que también forman parte de esa reserva? ¿Los pone la organización también?

Ya tras la última edición del programa salió a la luz que los concursantes no pueden comerse los peces según los pescan, y es que, por su seguridad, deben pasar ciertos controles para saber si pueden ser consumidos. Numerosos espectadores ya han puesto el grito en el cielo por este tipo de informaciones en las redes sociales, calificando al programa de 'tongo', 'farsa' o 'mentira'.

