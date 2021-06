Cristian Suescun ha terminado en urgencias tras pasar una divertida tarde familiar que acabó de forma trágica. El hermano de Sofía se ha llevado un gran susto después de sufrir un pequeño accidente mientras jugaba al 'paintball'. Un hecho que casi provoca que pierda un oído. Al parecer, todo surgió después de que una de las bolas de pintura acabase en uno de sus oídos, lo que hizo que tuviese que trasladarse inmediatamente al hospital para curarse. "Comencé a marearme y tenía muchas ganas de vomitar", ha confesado a través de una llamada telefónica que ha realizado a 'Socialité'.

El hijo de Maite Galdeano ha reconocido que, tras sentir el balazo en su oído, comenzó a ver cómo le sangraba la oreja y empezó a sentirse cada vez peor. En ese momento, su familia le trasladó a urgencias donde le advirtieron que tenían que comprobar si había entrado pintura en el tímpano. "De ser así podría haber pedido la audición", ha explicado Cristian.

Telecinco

Sin embargo, parece que, aunque sí que entró un poco de pintura, la situación no fue tan grave y se pudo solucionar. "En principio, se había metido pintura dentro del tímpano. Se hizo una extracción de toda la pintura. Me dieron el alta sobre las tres de la mañana o así, después de hacerme mogollón de pruebas", ha indicado mucho más tranquilo al saber que ya estaba todo bien.

Ahora, el ex concursante de 'La casa fuerte' ha confesado que tendrá que estar unas semanas tomando un medicamento para recuperarse completamente, y ha tranquilizado a todos dejando claro que ya se encuentra bien, aunque nadie le quita el gran susto que vivió.

Telecinco

Tras esto, Cristian Suescun pudo continuar disfrutando de la gran celebración que le tenían preparada a Sofía por su 25 cumpleaños, mostrando lo bien que se encontraba tras este aparatoso accidente. Por su parte, Kiko Jiménez ha querido mostrándole su apoyo a través de sus redes sociales mandándole un mensaje de ánimo tras ser ingresado. "Todos estamos contigo", escribió junto a una fotografía de Cristian en urgencias.

