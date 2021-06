Carlos Alba tuvo que dejar 'Supervivientes' por una lesión que le impidió seguir el concurso

El chef sevillano asegura que todavía tiene algunos problemas de índole sexual que surgieron durante el reality

Ahora Albert Álvarez ha desvelado que el programa no es taa duro como parece: ¿es todo una FARSA?

Carlos Alba tiene un problema serio entre manos... o más bien entre las piernas, y es que, según reveló durante la última emisión de 'Supervivientes' desde plató... ¡no se le levanta! La conversación surgió cuando pudimos ver a Omar y Anabel Pantoja tontear tanto en el mar que él se tuvo que esperar un rato a que "aquello" bajara para salir del agua. Fue, sin duda, uno de los momentos más divertidos de lo que llevamos de edición, pero algunos concursantes, o ex concursantes, no tienen la misma suerte que Omar, como Carlos Alba...

Jordi González quiso saber las opiniones de los colaboradores, y fue ahí cuando el chef confesó: "Yo todavía esto dirigiendo... el levantamiento". "Creo que poquito a poco... Bueno, la libido se esconde como las caracolas", reveló. Algunos no parecen tener ese problema, como Omar con la visita de su novia, o Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán durante su edición, que tuvieron una de las noches de sexo más apasionadas que recordamos.

Con sus palabras, Carlos no hacía sino confirmar que el paso por la isla, la falta de estímulos, la poca comida y las duras condiciones del programa hacen que el cuerpo se ponga en 'modo reserva' y trate de gastar la menor energía posible. Sin embargo, algunos de sus compañeros en plató le recomendaron que acudiese al médico, ya que no era normal que, tras varias semanas desde que volviera de Honduras todavía no haya podido tener una erección completa...

Lo mismo les está pasando a Tom Brusse y a Gianmarco Onestini, que días antes le confirmaban a Jorge Javier Vázquez que ellos también tenían la entrepierna muy tranquila: "El pitón está cansado", comentaron. Ellos, sin embargo, no son los únicos a los que les afecta la isla: a la mayoría de mujeres que pasan por el programa se les acaba retirando la menstruación, y a algunas como Violeta Mangriñán ¡les tardó en volver 6 meses!

