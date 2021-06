Sandra Pica aclara de una vez por todas lo que pasó en Ibiza.

Desde que Sandra fue a la 'Supervivientes 2021' para terminar su relación con Tom Brusse, la vida parece que le ha cambiado para bien. La joven está disfrutando al máximo su soltería y no deja de aprovechar las oportunidades que le vienen; desde conocer a gente nueva, como viajes, fiestas, e incluso nuevos cambios físicos. Y es que así es el verano cuando eres joven: entras, sales...das un giro inesperado. Ahora Sandra quiere volver a Barcelona y aprovechando este nueva mudanza, la ex concursante de 'La Casa Fuerte' ha ido a su centro estético de confianza para hacerse otro 'retoquito'.

Sandra Pica ha decidido aumentarse el volumen de sus labios y para ello, los especialistas le han hidratado y definido con ácido hialurónico el 'arco de cupido' o lo que es lo mismo, la parte superior de la boca. "Tengo que decir que hasta hace una semana nunca me había tocado la boca, eran mis labios naturales. Lo que pasa que tenía el de arriba un poquito más fino que el de abajo y no me gustaba mucho. Quería marcar más lo picos del labio y quería algo bastante natural. Es súper sutil pero queda genial", le contaba Sandra a sus fieles seguidores de Instagram.





La joven estudiante de Moda cuenta con casi 300.000 seguidores y por ello siempre intenta aconsejar sobre lo que prueba, compra y demás. En su perfiles de redes sociales, Sandra presume de nuevo retoque y la verdad es que no le queda nada mal. Desde que conocemos a Sandra, ha pegado un cambio brutal. En sus primeras apariciones, la joven se mantenía al margen, pero ahora ha aprovechado el tirón para sacar beneficios de sus dotes como influencer.

