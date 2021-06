Katy Perry y Orlando Bloom disfrutan de unos días de descanso en Europa. Pedazo vacaciones se están dando la cantante y el actor que, pasando de las costas yankis, han preferido las europeas. Después de disfrutar de las playas de Italia, han decidido poner rumbo a Grecia donde les hemos visto pasar un día en familia junto a su hija Daisy y Flynn, de diez años, fruto de la relación entre Orlando y la top Miranda Kerr.

Relajados y felices, Katy, que siempre que puede demuestra su amor por los disfraces, y Orlando han pasado un día de playa en el que la cantante lució un bañador en color morado siempre muy pendiente de Daisy, su primer hija, que cumplirá un año en agosto. La pequeña, rubia y alegre, tiene como loco a su padre, pero también a Flynn, el niño de diez años fruto de la relación de Orlando con la modelo Miranda Kerr, que ejerce de hermano mayor y mantiene una excelente relación con la cantante.

Agencias

Katy, a quien le gusta jugar con su color de pelo, asegura que cuando vio lo padrazo que es Orlando con Flynn supo que sería el padre ideal para sus hijos. Ahora el actor mima mucho al niño ¿será para que no tenga celos de la pequeña Daisy? En su viaje les acompañan sus mascotas y estuvieron muy pendientes de que los animales no pasaran calor haciéndoles pasar por la ducha.

Agencias

Katy compatibiliza su gira europea con sus días de descanso por eso, tanto ella como Orlando, estuvieron muy pendientes de sus teléfonos móviles. Su relación va viento en popa aunque, hace unos meses, el actor aseguró que lo único que lamenta con tanto lío familiar es que no tiene 'suficiente sexo' con su novia. Durante el día de playa también hubo tiempo para reponer fuerzas con una rica pizza como hizo la cantante ante la atenta mirada de Daisy. ¿La pequeña habrá heredado el gusto de su madre por la comida?

Agencias

Agencias

