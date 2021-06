Mayka Rivera y Alejandro Bernardos parecían estar mejor que nunca. La pareja lleva casi tres meses de relación y en todo este tiempo hemos podido verles disfrutar de grandes viajes juntos. Sin embargo, no todo es lo que parece, y es que ambos han reconocido que han pasado por una gran crisis que casi provoca que su relación se rompa para siempre. "Tuvimos una pelea hace poco que casi hace que se vaya a la mierda. Ahora me río pero...", ha comenzado explicando la ex concursante de 'LIDLT'.

Lo cierto es que la pareja no lleva todavía mucho tiempo junta, y están en ese momento en el que tienen que conocerse bien para ver si congenian. Una fase en la que se han dado cuenta de que ambos son personas con mucho carácter, lo que hace que choquen a menudo. "Tenemos muchos conflictos de ego", ha indicado Alejandro. Aunque parece que lo que peor lleva él no es eso, sino que su chica no sea muy cariñosa. "Igual nos tenemos que dar un tiempo para ver si nos echamos de menos", le ha dejado caer a Mayka dejándole claro que él quiere que le de mucho más cariño del que le da.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pese a estas grandes diferencias de carácter, que provocan que tengan alguna que otra pelea, lo cierto es que ambos reconocen estar muy bien juntos. "He de decir que sí que estoy muy feliz. Me aportas a nivel personal cosas que otras personas no han hecho", ha indicado Alejandro Bernardos. Además, ha confesado que si las cosas entre ellos van bien, se ve teniendo hijos y casado con ella dentro de tres años.

Por su parte, Mayka también ha reconocido sentirse muy feliz con él, aunque al principio dudó mucho de la relación. "Al principio no conoces a la persona y tienes dudas. Cuando tuvimos los primeros enfrentamientos dije... a ver si ha estado conmigo por estar", le ha confesado a su chico.Sin embargo, cada vez se siente más segura con Alejandro y ahora solo espera poder seguir compartiendo momentos y planes junto a él.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io