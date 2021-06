No podía ser todo un cuento de hadas en la casa de 'Solos', y es que aunque desde hace días se habla de una gran química entre Albert Álvarez y Danna Ponce, parece que ella ha echado el freno. La influencer ha dejado en muchas ocasiones claro que Albert le gusta, y que hasta le pone, pero tras una conversación en la que él parecía que se lanzaba a dar un paso más, ¡ella le ha hecho una cobra! ¿Pero qué ha pasado ahora?

Durante una conversación en videollamada con Dani Santos, Danna se sinceraba hablando de Albert: "Es súper atento, súper divertido, un tío de puta madre, habla de todo. Tiene la 'combi' completa, pero ¿no te pasa que hay veces que alguien que lo tiene todo dices ‘ahhh’, como que falta algo? No sé si me entiendes", intentaba explicarle. La joven, en una conversación posterior con Albert, profundizaba en el tema, y alegaba que ella, para poder seguir adelante, necesita saber si el tacto y el contacto con la otra persona le decía algo más para avanzar.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Albert la entendía perfectamente, pero también reconocía que a él también le tienen que llamar mucho la atención la cara y el físico: "Yo soy una persona muy sentimental y tal, pero me tiene que acompañar mucho lo visual". "Pues a mí me pasa con el tacto, no podría estar con una persona sin antes comprobar si a mi tacto le gusta, si el contacto me gusta. Yo no soy tanto de visual, soy más de sentir en la piel", respondía Danna, y ahí Albert lanzaba por fin la caña: "¿Claro por eso no me tocas casi, no? Porque no quieres sentirte totalmente atraída, ¿no?", decía medio en broma, medio en serio... una caña que no recogía Danna cuando él le pedía que le tocara con cara pícara: "No, gracias", respondía ella creando un silencio algo incómodo. ¿Qué más tiene que pasar para que Danna y Albert se líen de una vez? ¡Si hacen una pareja estupenda!

Mediaset

Ella acaba de dejar una relación

Una de las razones por las que Danna podría haber parado este tonteo que se trae con Albert es que no se siente preparada para volver a tener una relación: hace sólo unas semanas anunciaba que rompía con el padre de su hija, Víctor, y aunque asegura que tendrán siempre muy buen rollo, especialmente por la pequeña, después de tanto tiempo de subidas y bajadas emocionales quizá necesite un descanso...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io