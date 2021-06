Ewan McGregor se ha vuelto a convertir en padre por quinta vez, la primera con su actual pareja, la actriz Mary Elizabeth Winstead

Él dejó a su mujer y ella a su marido para estar juntos tras conocerse en el rodaje de 'Fargo' en 2016.

"Nunca es tarde si la dicha es buena", dicen, y para Ewan McGregor, que suma ya 50 años, para tener hijos siempre es buen momento, porque si ya tenía 4 (dos biológicas y dos adoptadas), ahora ha ido a por el quinto con su pareja actual, Mary Elizabeth Winstead, ¡y ha sido un niño! Ha sido Clara (25), la hija mayor de Ewan, la encargada de dar la buena nueva sosteniendo al bebé en brazos en una foto en si Instagram, y luego ha sido la segunda hija del actor, Esther, la que publicaba también una imagen para darle la bienvenida a la criatura. Una estampa de familia feliz que no siempre fue así.

Ewan sólo lleva 5 años con Mary Elizabeth Winstead, a la que conoció durante el rodaje de 'Fargo' en 2016. Por aquel entonces, los dos estaban "felizmente" casados, pero cuando surgió la química ambos rompieron sus matrimonios y decidieron vivir su amor, que ahora ha dado como fruto su primer hijo en común, al que han puesto de nombre Laurie (aunque no ha sido todo un camino de rosas: la presión de que la llamaran 'rompehogares' hizo que un año después Mary Elizabeth llegara a dejar a Ewan, aunque acabaron volviendo). Especialmente dramática fue la ruptura del actor de 'Halston' con su ex, Eve Mavrakis, con la que llevaba 22 años casados y con 4 hijas en común: ella lo llevó fatal, y para más inri Clara la lió parda en Instagram al comentar una foto de su padre con Mary Elizabeth...

La actriz Mary Elizabeth Winstead Gtres

Feliz por su nueva relación, Ewan publicó una foto junto a su novia, que recibió muchos comentarios, y cuando un usuario comentó que Mary Elizabeth le parecía guapísima, Clara no se cortó un pelo: "¿La mujer más bella y talentosa del mundo? Oh hombre, todos ustedes están delirando. La niña es una pedazo de basura", escribió, añadiendo una carita sonriente. A día de hoy, Clara asume que aquello fue un gran acto de inmadurez, pero tampoco se arrepiente e incluso dice que por aquel entonces, viendo a su madre tan dolida, estaba totalmente justificado...

Ewan McGregor caracterizado como el diseñador Halston en el set de rodaje de la serie Gtres

La gran metedura de pata de Ewan

Se podría decir que el actor hizo bien al dejar a su mujer para estar con su nueva pareja y así o hacerle más daño, pero también podría haberse comportado de forma más caballerosa cuando recogió el Globo de Oro a mejor Actor de Miniserie por 'Fargo': en su discurso agradeció, en la misma frase, a su ex, a sus hijas y a su amante... ¡Qué poco tacto!

