Paris Hilton ¡ha anunciado que podría convertirse en madre pronto!

La socialité se comprometió el pasado mes de febrero con su novio, Carter Milliken Reum

Paris ya no es feliz con tanto dinero. La socialité y empresaria multimillonaria decidió hace mucho tiempo labrarse un futuro a pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de Estados Unidos: tras convertirse en una personalidad en la tele de todo el mundo y hacerse un hueco en las mejores fiestas y alfombras, Paris consiguió sus propios millones a través del 'merchandising', de vender su imagen y de convertirse en una reputada DJ en Ibiza... todo ello le reportó un buen dineral, pero ahora se ha dado cuenta de que el dinero no le está dando la felicidad que esperaba...

Ha sido en la revista 'Variety' donde ha dado el notición: podría convertirse en madre pronto de la mano de su prometido, Carter Reum, del que está tan enamorada (por fin, después de varias relaciones tóxicas y poco fructíferas) que ya no se plantea la vida desde el plano económico, sino que ha sufrido una verdadera conversión y se ha vuelto mucho más sentimental: "Una de mis principales metas en la vida era la de ganar mi propio dinero porque no era feliz en el terreno íntimo y personal. Y, claro, teniendo también en cuenta todo aquello por lo que había pasado, sentía que el dinero equivalía a libertad, a independencia, a la sensación de que nadie puede controlarte ni reprimirte", dijo recordando los episodios de abusos que sufrió de adolescente.

Ahora, a sus 40 años, Paris está decidida a formar una familia: "Si se piensa detenidamente, es lógico que todo aquello influyese en ese camino concreto que elegí como mi vida. Pero ahora que soy tan feliz y que estoy tan enamorada, sinceramente, los millones ya me importan muy poco. Me interesa más la idea de tener hijos, la verdad". ¡Guau! ¿La veremos dentro de poco luciendo bombo como ya hiciera su hermana, Nicky, antes de tener a Lily-Grace y a Teddy? ¡Sería un puntazo!

