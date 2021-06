La actriz y modelo india Freida Pinto está a punto de convertirse en mamá. A través de sus redes sociales, Freida ha anunciado que dará la bienvenida a su primer hijo en agosto. Ella y su prometido, el fotógrafo Cory Tran, están que no les cabe la alegría en el pecho y posan felices en la nueva foto de Instagram. "Bebé Tran, llegará este agosto", escribía la pareja como título de la emotiva foto.

Muchas han sido las estrellas de Hollywood que han querido felicitar a la pareja por esta nueva etapa que se les viene. Sam Clafin escribía: "¡No puede ser! Mucho amor y muchas felicitaciones para ustedes, chicos. Muy feliz por ustedes". También Olivia Munn ha querido comentar esta buena nueva:"Felicidades, ¡dulce amiga!". Son muchos los amigos y conocidos que se alegran por la futura llegada de su bebé. Seguro que están receptivos a escuchar distintas opiniones y consejos como padre primerizos.

Frieda y Cory llevan siendo pareja sentimental desde el 2017, pero antes la actriz vivió un romance con su coprotagonista de 'Slumdog Millionaire', Dev Patel. Este noviazgo terminó en 2014 y un año después Frieda confesaba en 'USA Today' que siempre tendrá una buena relación con su ex.

"Todo hace sentido ahora. La vida hace sentido, el mundo hace sentido, las lágrimas y las pruebas pasadas hacen sentido, lo que los viejos amantes sabios dijeron sobre el amor hace sentido, donde estoy hace sentido y hacia donde quiero ir hace sentido por completo. Tú, mi amor, eres la creación más hermosa que jamás haya entrado en mi vida. Y estás aquí para quedarte. Bueno, te estoy obligando a quedarte", eran las palabras que le dedicaba la actriz a su novio cuando decidieron dar un paso más en su relación y comprometerse. ¡Enhorabuena pareja!

