La actriz Kate Hudson y su novio se han ido a Grecia a pasar unos días de relax... con niños y abuelos

Los tortolitos se mostraron súper románticos en la playa

Kate Hudson y Danny Fujikawa tienen una relación que va viento en popa. De hecho, poca gente tiene tan buen rollo como para irse en familia de vacaciones, pero a los tortolitos les ha parecido un planazo llevarse a toda la prole ¡a Grecia! Los tortolitos han viajado a la península helénica con su niña en común, Rani Rose (2) y los otros dos hijos de Kate -Bingham (9), de su relación con el músico de The Muse Matt Bellamy, y Ryder (17), de la que mantuvo con el músico (veis el patrón, verdad?) Chris Robinson. Pero claro, tampoco han faltado, como os contamos, los padres de ambos: la madre de Danny, Melissa, y los de Kate, los actores Goldie Hawn y su marido, el también mítico actor Kurt Russell. Vamos, que les va lo de ir en manada. Y parece que este gusto por la familia es el truco de que, en cuestión de amores, a la tercera haya ido la vencida para la actriz.

Eso sí, juntos pero no revueltos: lo de llevar a tanto abuelo con ellos les da la oportunidad de ir ‘colocando’ niños para estar a solas un rato. Así hicieron cuando dejaron a su peque con la madre del ex líder de 'Chief' y cofundador de 'Lightwave Records' para huir dándole al remo de la responsabilidad de la paternidad por un ratito. Seguro que Russell y Goldie se encargarían de los mayores...

Lucieron tipazo

Durante sus vacaciones griegas, tanto en bañador como en bikini, Kate (42) presumió de un tipazo que le viene tan bien a su carrera de actriz como a la empresarial: es cofundadora e imagen de la firma de ropa deportiva Fabletics... Y es más, la prota de la mítica peli ‘Cómo perder a un chico en 10 días’ tiene cabeza para los negocios: más de uno habrá calmado los nervios de la pandemia brindando con su marca de vodka, King St. Vamos, que entre las pelis y lo que vende, normal que se pueda permitir unas súper vacaciones como estas...



