Selena Gomez está actualmente soltera, aunque durante todos estos años hemos podido conocer varias relaciones suyas. De hecho, dos de ellas llegaron a ser de lo más mediáticas. Por un lado, la cantante contó con un largo romance con Justin Bieber, con quien mantuvo una gran relación protagonizada por algunas idas y venidas. Por otra parte, también estuvo saliendo con el cantante The Weekend, aunque las cosas con él tampoco salieron como ella esperaba. ¿Cuál es el motivo de estos fracasos amorosos? Ella lo tiene más que claro: sus relaciones "están malditas".

En una entrevista que ha concedido a la edición australiana de la revista 'Vogue', Selena Gomez ha repasado algunas de las relaciones amorosas que ha tenido con famosos como Nick Jonas, Charile Puth o el DJ Zedd. Un momento que ha aprovechado para hacer una profunda reflexión sobre la razón por la que las cosas no salieron bien con ninguno de ellos. "Yo era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación", ha reconocido.

Gtres

Ahora, a sus 28 años, y tras echar la vista atrás, la cantante tiene claro que la mayoría de sus experiencias en el terreno sentimental "estaban malditas". "Sospecho que necesitaba descubrir qué significaba para mí esa palabra, 'excepcional', porque en el pasado me he llegado a sentir muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual", ha admitido.

El hecho de verse inferior a sus parejas y verse obligada a sentir aquello que le decían que tenía que sentir, fueron algunos de los factores que provocaron que nunca estuviese cómoda con sus parejas. "Muy dentro de mi alcanzaba a pensar: '¡Oh! O sea, que es así como me siento, cantaré algo al respecto'. En realidad, lo que necesitaba era se más consciente de mí misma. La familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo", ha indicado.

De esta forma, parece que poco a poco ha conseguido valorarse más a sí misma, y es que está claro que para querer a una persona antes hay que quererse uno mismo. Un duro proceso que no siempre es fácil y que parece que ella ya ha conseguido superar.

