Rose Leslie está disfrutando al máximo de su reciente maternidad. La actriz, que interpreta a Ygritte, en la mítica serie Juego de Tronos, tuvo a su primer hijo en febrero, y desde entonces no deja de compartir nuevos y bonitos momentos junto a él. Ahora, ha decidido disfrutar de una tarde con su bebé paseando por las calles de Nueva York. Una escapada en la que hemos podido ver cómo la actriz se derrite con cada pequeño gesto que hace su bebé.

La actriz de Juego de Tronos y su marido Kit Harington no pueden estar más felices desde que se convirtieron en padres primerizos de este bebé del que ha trascendido que es un niño pero no su nombre. La pareja está viviendo uno de sus mejores momentos personales y así lo demuestran estas fotografías en las que ella llena de mimos a su bebé.

Gtres

Vestida con una falda larga y una camiseta blanca, la actriz no ha dudado en tirarse al césped junto a su pequeño para intentar que comenzase a dar sus primeros pasitos. Además, para disfrutar al máximo de esta gran tarde, se ha llevado varios juegos y peluches, para que su hijo esté de lo más entretenido.

Gtres

Tras esto, se les ha podido ver en los columpios del parque, donde ella no dudaba en empujar suavemente a su pequeño en el balancín. Sin duda, un momento de lo más entrañable donde los mimos y las risas han estado aseguradas.

Gtres

Rose Leslie y Kit Harington se conocieron durante el rodaje de Juego de Tronos. La chispa entre ellos surgió desde el primer momento y en 2018 decidieron sellar su amor dándose el 'sí, quiero' en una bonita e íntima boda. Tres años después de este gran acontecimiento, los actores anunciaban que se habían convertido en padres primerizos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io