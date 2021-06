Ariana Grande está de lo más espléndida: ¡ha dado un millón de dólares a sus fans!

La cantante se casó en secreto el pasado mayo: así lo hizo público

Ariana Grande no para de dar sorpresas: si hace sólo un mes contaba al mundo a través de Instagram que se había casado con su novio, Dalton Gomez, ahora ha utilizado la misma plataforma para contar ¡que ha repartido un millón de dólares así, por las buenas! A ver, tampoco lo ha hecho porque sí, sino con un fin social muy bonito: la cantante, súper concienciada con la importancia de las enfermedades mentales, ha querido tener un detalle con todos esos seguidores que necesitan terapia y no se la puede permitir, y ha donado esa ingente cantidad de dinero para que sus 'arianators' la inviertan en su salud.

"¡Encantada de trabajar con @betterhelp para regalar 1.000.000 de dólares de terapia gratuita! Sé que la terapia no debería ser para unos pocos privilegiados, sino algo a lo que todo el mundo debería tener acceso, y aunque siento que esto no soluciona ese problema a largo plazo, realmente quería hacer esto de todos modos con la esperanza de inspiraros a sumergiros en ella, para que os sintáis bien pidiendo ayuda y para que, con suerte, eliminéis cualquier tipo de culpa si lo hacéis", ha escrito en un post de Instagram.

Ariana, en el resto de su mensaje, ha pedido a sus seguidores que aprovechen esta oportunidad si realmente lo necesitan, y les ha animado a ir a terapia, a que no sientan vergüenza por ello, aunque también les ha enviado mucha fuerza, porque les ha advertido que sabe que no será un proceso fácil, pero que también confía en ellos y en su capacidad de resiliencia. ¡Qué maja!

Otros famosos que van a terapia

Ariana nunca ha escondido que necesita acudir a terapia ella misma, pero es que muchos otros famosos han ayudado también a normalizar las enfermedades mentales, como Demi Lovato, Lady Gaga o, en el terreno nacional, el cantante Dani Martín.

