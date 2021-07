Julen e Inma Pica entraron en solos durante la emisión de la última gala de 'Supervivientes'

Los dos 'ex viceversos' ya tuvieron una breve historia: ¡acabaron liándose!

El reality 'Solos' tiene nuevos concursantes, y es que tras la salida de Danna Ponce y Albert Álvarez (entre los que parecía que iba a surgir una fuerte química y hasta una relación), ahora el pisito se ha quedado vacío, pero por poco tiempo, porque unas horas después Julen de la Guerra e Inma Campano se presentaban en las instalaciones de Telecinco para vivir una nueva aventura: ¿qué pasará entre ellos?

Julen era el primer en entrar, y aunque estaba muy nervioso ("he ido al baño y, según he entrado, he salido. No he hecho nada", confesaba), finalmente se relajaba al ver que su nueva compañera era cara conocida... y más que conocida, porque Julen e Inma ¡ya se liaron en 'MYHYV' en su primera cita! Los dos entran solteros después de que ella rompiera en su día con Ángel de los Santos y lo de Julen con Sandra Pica no cuajara, así que seguramente estén abiertos al amor. ¿Volverá a surgir la chispa entre ellos?

Julen, a pesar de su corta edad, sigue buscando el amor, pero no ha tenido mucha suerte: en 'MYHYV' se dio a a conocer como pretendiente de Steisy, y aunque congenieron, ella se fue del trono después de saltarse las normas con otro chico. Después él entró como tronista al programa y tuvo mucha química con Alba Casillas, pero a la vista está que lo suyo tampoco funcionó: ahora ella es la novia del actor Jesús Castro. La siguiente vez que Julen lo intentó en el programa fue con Violeta. Aquello sí fue bien... hasta que su relación se volvió tan tóxica que rompieron y volvieron en varias ocasiones. Ella se fue a Supervivientes, se enamoró de Fabio Colloricchio y dejó a Julen por televisión delante de toda España...

Inma, por su parte, se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones', a donde acudió a poner a prueba su amor con Ángel de los Santos. Los dos se fueron juntos tras una hoguera de confrontación que ella pidió porque le echaba mucho de menos, pero varios meses después, en el programa de reencuentro, comunicaron que él la había dejado. Ahora vive en Madrid, soltera y dedicada a su trabajo: las redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores...

¿Qué ha pasado con Danna Ponce y Albert Álvarez?

Los dos tortolitos decidieron este miércoles abandonar la casa de 'Solos'. Los concursantes no firman una fecha de salida y pueden estar todo el tiempo que quieran. Los dos congeniaron genial en el pisito, y hasta nos hicieron creer que podrían salir de la casa como pareja, pero después de mucho tonteo al final ninguno de los dos dio el paso. Eso sí, no descartamos que, una vez fuera del concurso, y sin la presión de ser grabados, pueda surgir algo más entre ellos...

