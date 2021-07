Jorge, el novio de Yoli, ha pedido que le llamen para participar en un reality... en contra de la opinión de ella

La pareja ha tenido una minicrisis: Yoli asegura que lo pasaría fatal

Ambos acaban de ser padres de su primera hija en común: Jimena

Yoli y Jorge son una de las parejas más felices y robustas del universo Mediaset, pero ellos, como todas las parejas, también tienen sus momentos bajos y sus peleas. Algunas por la convivencia, pero otras por su condición de famosos, y es que ahora él ha dicho abiertamente que quiere participar en un reality... en contra de la voluntad de Yoli. La ex gran hermana llevaba un tiempo mosqueada porque a ella no la llamaban de ningún programa -ni siquiera como colaboradora- a diferencia de muchos compañeros de cadena (incluso de su misma edición de 'GH', y eso que ella fue la ganadora), y ahora Jorge, que es conocido especialmente en redes sociales por su relación, ha dicho claramente que, si quieren, a él también pueden llamarle.

Cuando Yoli le ha escuchado decirlo, se ha enfadado con él, y es que a pesar de que le apoyaría, le sorprende que ahora diga que quiera participar en un reality cuando el pasado año ni se lo planteaba: "Las cosas han cambiado mucho", ha respondido, dando a entender que antes, por ser anónimo, no tenía posibilidades, pero ahora sí... y eso a Yoli no le ha gustado ni un pelo: "Seguro que te pondrían a una tía rimbombante para picarte. Yo te apoyaría, pero lo pasaría mal. Tú te irías y yo estaría aquí llorando y perdiendo 20 kilos", ha dicho muy dramática.

Además, tampoco cree que sea el momento: acaban de ser padres hace sólo unas semanas de su hija Jimena, y aunque Jorge coincide en que "ahora no" sería el momento, quizá dentro de 6 meses sí diría que sí. ¡Como si la niña ya fuera independiente y no dependiera de sus padres! Desde luego, Yoli tiene claro que tampoco iría a un reality ahora mismo especialmente por sus hijas, pero sí le molesta que no la llamen cuando ella ha dicho en varias ocasiones que le encantaría ir a 'Supervivientes' o 'GH VIP'.

¿A qué reality se niegan en rotundo a ir?

Sin lugar a dudas, 'La isla de las tentaciones': "Es destruir tu pareja, y ahora mismo mis hijas son mi vida y mi familia es mi mundo. No iría ni por todo el oro del mundo", aseguraba Yoli, unas declaraciones a las que se sumaba Jorge... aunque él sí iría, por ejemplo, a 'Solos' a pesar de que Yoli tampoco lo acaba de ver por si le meten con "una buenorra": "Yo ni dormiría con ella. Me tiraría al suelo o al sofá", decía él. "No lo haría por dinero ni fama, lo haría por vivir la experiencia", añadía.

