Sandra Pica acudió a 'Supervivientes' para romper con Tom Brusse, pero todo fue señalado como un montaje

Ella habría rehecho su vida con otro chico, aunque Tom, desde su aislamiento en Honduras no sabe nada: aún cree que puede recuperar a Sandra

Cada vez está menos claro lo que puede pasar entre Sandra Pica y Tom Brusse. Cuando él se fue a 'Supervivientes', parecía que su relación con Sandra no iba mal, pero la separación forzosa hizo que ella pensara más de lo normal y se diera cuenta de que su relación no iba a ningún sitio. Sandra lo tenía claro: quería ir a Honduras a cortar con Tom porque no podía esperar meses a que él volviera, y así lo hizo. Ahora ella se ha centrado en sí misma y está conociendo a nuevos chicos, pero parece que Tom no se lo tomó en serio y cree que van a volver cuando él regrese a España...

Sandra, sin embargo, hace ya vida de soltera, pero ha habido un detalle que ha hecho saltar las alarmas: después de su lacrimógena ruptura ¡ha seguido apoyando a Tom públicamente en el reality! ¿No decía que no quería saber más de él? ¿Por qué ahora ha decidido brindarle su apoyo? La gente ha empezado a sumar 1+1 y a atar cabos... y ahora creen que la reconciliación es posible entre ellos, o peor aún: que la ruptura fue un numerito y que realmente van a volver cuando el marroquí termine su concurso.

Sandra, sin embargo, ha querido salir al paso para explicarse, y aunque no esperaba tener que hacerlo, ha publicado una historia en Instagram para aclarar dudas y zanjar los rumores de montaje:

Efectivamente, no: no va a haber una reconciliación, pero Sandra ha sido lo suficientemente madura para apoyar a su ex porque cree firmemente que es un gran concursante: "No se me pasa por la cabeza retomar la relación con él. Estoy muy feliz a día de hoy", ha sentenciado. ¿Será igual de fuerte cuando vea a Tom a su regreso de Honduras... o caerá de nuevo en sus brazos? Porque está claro que aún se deben una conversación... y no hay nada escrito.

