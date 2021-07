Tras muchos rumores y jugar al despiste, Julen ha confirmado ¡que se ha acostado con Sandra Pica!

El ex tronista había sido señalado como el 'tercero en discordia' en la relación de Sandra y Tom, pero ella lo negó

Además, Sandra ha confirmado esa noche de pasión

No sabemos si ya si nos dicen la verdad, si quieren jugar al despiste, si nos toman por tontos o si sólo quieren darnos contenido aunque sean montajes, pero lo que sí parece cierto es que Julen de la Guerra y Sandra Pica ¡POR FIN han tenido sexo! Su atracción ya se veía desde que salió a la luz que el extronista podía haber sido la causa de que Sandra quisiera dejar a Tom Brusse, y aunque ella lo negó por activa y por pasiva, ahora la cosa ha cambiado: está claro que cuando el río suena, agua lleva...

En 'Solos', Inma y Julen tneían que contestar a una serie de preguntas sin pensar y sin dudar, y en éstas el joven ha confesado que ha tenido sexo con Sandra "hace dos o tres días". Vamos, que echaron el 'polvete' de despedida antes de que él entrara en el reality. Hace sólo unas semanas, cuando Sandra ya había dejado a Tom, decidió seguir conociendo a Julen porque, según ella, le atraía "física y psicológicamente" desde que se vieron en el Debate de 'Supervivientes'.

Ha sido en los comentarios de una cuenta de Instagram que ha publicado el vídeo de la confesión donde ha querido responder: "Jamás he negado que entre Julen y yo haya pasado algo. Antes de ir a Honduras no había pasado, una vez regresé sí. Me apetecía y ya", escribía. ¿Será cierto? Porque ambos negaban una relación, pero Julen contó en 'El programa de Ana Rosa' hace ya un mes que habían dormido juntos y que se habían besado, aunque era pronto para hablar de enamorarse...

Ni Inma se entera de qué pasa entre Julen y Sandra

Mientras los dos tortolitos siguen conociéndose a espaldas de las cámaras, unos han dado por hecho que sólo hay tonteo entre ellos y otros, como Inma Campano, creen incluso que ya están juntos, pero ha sido el propio Julen en 'Solos' el que lo ha dejado claro: "No estamos juntos", negaba. Y eso esperamos, porque hace unas semanas ella se lo estaba pasando genial en las playas de Ibiza con un chico que no era él, sino un futbolista. "No entiendo lo vuestro", respondía desesperada Inma. Ni nosotros, hija, ni nosotros...

