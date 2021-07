Isa Pantoja sigue entre dos aguas en la guerra entre su hermano, Kiko Rivera, y su madre, Isabel Pantoja

La hija de la tonadillera escucha a los dos y quiere mantenerse neutral, pero ¿podrá mantener esa postura para siempre?

Isabel Pantoja y Kiko Rivera llevan meses embarcados en una guerra sin fin. Su lucha ya ha causado daños colaterales –como el enfrentamiento del DJ con Anabel Pantoja–, pero Isa intenta mantenerse a flote con una postura neutral que cada vez le cuesta más defender. La hija de la tonadillera se enteró del enfrentamiento entre su hermano y su madre cuando estaba concursando en ‘La casa fuerte’ (y casi le cuesta un ataque de ansiedad en pleno directo, por cierto). Por aquel entones, Isa, que no daba crédito ante las acusaciones del ‘pequeño del alma’, intentó mostrarse conciliadora: “Yo entiendo a mi hermano. No obstante, la manera de hacerlo en un plató no la comparto”. Cuando salió del reality, escuchó a su hermano e intentó apoyar a su madre, que seguía recluida en Cantora sin querer coger el teléfono a nadie, ni a sus fieles.

En diciembre, a Isa no le quedó más remedio que saltar la valla de la finca para hablar con su madre. Desde entonces, la joven sólo ha vivido desplantes por parte de ella. De hecho, hace un mes, Isa confesó que no sabía nada de su madre desde marzo.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Ella no está bien”

Pese a ese silencio, Isa ha decidido seguir con la estrategia de mojarse lo menos posible y alude a la salud mental de su progenitora para disculparla. Así se expresó hace tan sólo unos días: “Ella también lo ha pasado fatal. No se le puede pedir a una persona que no está bien por todo lo que ha pasado que reaccione normal. Hay que darle su tiempo”. Y añadió que desconoce si su madre tiene planeado desheredar a Kiko: “Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Ella sabe que estoy para lo que quiera y que su nieto está esperándola”. Kiko, lejos de mostrarse conciliador, incendió las redes con un nuevo mensaje a la tonadillera: “Lo suyo, si es que le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa", dijo justo antes de demandar a su tío Agustín.

Isabel, por su parte, se encuentra sin fuerzas y, entre lágrimas, confesó en ‘Top star’: “Necesito paz”. Parece que el conflicto entre madre e hijo no tiene solución. Isa es consciente de ello y ha decidido refugiarse en Asraf Beno, su futuro marido. “Él, mi hijo y yo somos una familia", sentenció.

Cronología ¿de una traición?

-Noviembre 2020. ‘Cantora, la herencia envenenada’ le pilló dentro de ‘La casa fuerte’. En el reality dijo: “Yo entiendo a mi hermano. No obstante, la manera de hacerlo en un plató no la comparto. Al final de todo, lo que dice mi hermano es verdad. Cantora es volver al pasado. Mi madre ha cometido muchos errores, pero creo que no ha hecho nada para perjudicarnos”.

-El día 23 de diciembre, Isa va a Cantora a intentar hablar con su madre. Salta la valla. No quiere desvelar la conversación, pero niega que la tonadillera le dijera: “Fuera de aquí, tú y tu hermano sois iguales”.

-El día 29, Isa reconoce en ‘El programa de Ana Rosa’ que fue a visitar a su hermano tras saltar la valla. “Mi madre no me echó de Cantora, pero salí llorando”, siguió dando datos una Isa, que dijo que ella y su hermano estaban “haciendo piña”.

-Febrero de 2021. Isa hace una exclusiva en la que intenta mostrarse neutral. “Ellos ya no tienen solución, estoy harta de sufrir por todo el mundo. A mi madre no la quiero recriminar nada, pero si te pones a escarbar pues claro que tiene sus fallos, pero como todos”.

-En abril confiesa que está distanciada de su madre. “Desde que felicitó a Alberto no hemos vuelto a saber de ella. Ella ya sabe que estamos aquí, así que, cuando quiera, no tengo mucho que decir. Con Kiko ahora estoy genial”.

-En mayo Isa reconoce en ‘El programa de Ana Rosa’ que no habla con su madre: “No entiendo qué está pasando”, lamentó.

-Finales de mayo. La joven empieza a mostrarse menos imparcial: “He escrito a Kiko para decirle que puede tomar las decisiones que considere, y yo considero que todo lo que ha dicho es cierto. No tengo problema en escuchar a mi hermano y saber por qué toma las decisiones que ha tomado. Yo más o menos sé todo y no tengo miedo a escucharle”.

-Finales de junio. Isa habla sobre el movimiento de su madre de desheredar a Kiko. “Yo no sé nada de eso, yo con ella no hablo, porque yo no me entero de nada. Pero si mi hermano ha tomado medidas, supongo que ella también habrá preguntado a sus abogados y habrá tomado las medidas que vea convenientes. Es normal que, si te están atacando, tú también quieras defenderte, ¿no?”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io