Ivana Icardi ha querido dejar atrás los dramas familiares y las denuncias y hablar de sexo. Y además, de sexo durante el embarazo. La ex superviviente está en un momento muy feliz de su vida a pesar de que hace unas semanas se enfrentó al escarnio público por hablar del hijo de Hugo Sierra y Adara (a pesar de que apuntó que era monísimo y se llevaban súper bien), y ahora ha decidido darle una vuelta de tuerca a su canal de MTMad y contar por qué no está dejando de tener orgasmos.

Aunque ya está de 8 meses, Ivana quiso informarse bien sobre si el sexo durante el embarazo era bueno, y no sólo es bueno, sino que es buenísimo: ella creía, como muchas personas, que podía hacerle daño al bebé o que podía sentirse "como en una centrifugadora" (¿qué tipo de sexo tiene con Hugo Sierra...?), pero nada más lejos de la realidad: su matrona sólo le ha dicho que no puede moverse y hacer todo lo que hacía antes de estar encinta, pero que por lo demás puede mantener relaciones, y además un dato clave: el orgasmo afecta de manera muy positiva al bebé. "Si le va a dar felicidad, me parece que va a ser la niña más feliz del mundo", ha dicho entre risas la argentina.

Como en todo, no sólo es necesaria la penetración: "Me gusta experimentar y hacer cosas nuevas. Divertirme. Y les juro que he descubierto un mundo nuevo con Hugo. Lo disfruto de otra manera, pero fantasías tampoco tengo. Durante el sexo hablo y expongo lo que me gusta, lo que me da morbillo... pero no tengo algo que diga 'el día que pase esto voy a explotar de placer'. Lo que hago lo disfruto mucho", ha revelado.

Reconoce que consume porno

En contra de lo que muchos piensan, las mujeres también consumen porno aunque muchas lo nieguen. Ivana se ha definido como 'curiosa' y cree que el contenido para adultos sirve para estimular, porque le gusta ver cosas nuevas, además de afirmar que cree que todo el mundo, en mayor o menor medida, es morboso... aunque ha querido hacer una aclaración: "Siempre con mi pareja". Eso sí, de juguetes sexuales ni hablar: "Creo que soy más de tocar y sentir con mi pareja. Tengo uno pero está obsoleto, no lo usamos. Estoy contenta con mi 'Satisfyer humano'", ha sentenciado.

