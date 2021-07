Mar Torres presume de cuerpazo en Ibiza. Como podrás ver en el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, la ex de Froilán ha disfrutado de unos días de vacaciones en la isla pitiusa acompañada por un grupo de amigos entre los que no se encontraba el hijo de la infanta Elena. Hace unos días, la murciana apostó por unas vacaciones tranquilas y espirituales y se plantó en el Camino de Santiago. Después, quizás harta de tanto caminar, Mar ha decidido ahora poner rumbo a Ibiza para ‘salsear’ en compañía de unos amigos.

La que fuera novia de Froilán lució cuerpazo con un pequeño bikini granate muy favorecedor. Mar Torres tiene 23 años recién cumplidos, pero ya ha pasado por el quirófano en varias ocasiones para retocarse el rostro. La joven tiene un cuerpazo espectacular. Como buena influencer, no se separó de su teléfono móvil y todos sus movimientos parecían estudiados. Mar se mostró feliz, muy sonriente y de risa fácil ante los comentarios de los colegas.

Mar Torres presumió de tipazo por delante y por detrás y se lo pasó muy bien con su grupo de amigos. Hace algunas semanas se rumoreó que Mar y Froilán podrían haber vuelto, pero parece que la joven pasa de ennoviarse de nuevo. La murciana rompió definitivamente con Froilán en 2020 tras varias idas y venidas y ella asegura que siguen siendo amigos. Dicen que tiene en mente volver a Medjugorje, la localidad de Bosnia-Herzegovina conocida por las supuestas apariciones marianas, donde Mar reconoce haberse 'reencontrado con Dios'.

Además del día de playa de Mar Torres en las playas de Ibiza, en el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco podrás encontrar todo sobre la detención de José Luis Moreno; el día de playa de Ares Teixidó y su novia Bruna y la última entrevista de Pilar Rubio. ¡No te quedes sin ella!

