Adara Molinero se ha reconciliado con su madre tras unas semanas tensas

Madre e hija se han dejado ver juntas por Madrid como si nada hubiera pasado

Dicen que 'en todas las familias cuecen habas', y en la de Adara Molinero no iban a ser menos. Su familia también tiene sus más y sus menos (recordemos la mala relación que tiene con su padre desde que se separó de Hugo Sierra), y si hasta hace unas semanas la ex gran hermana no se hablaba con su madre, Elena Rodríguez (y ni siquiera se seguían en Instagram), ahora eso ha cambiado, y mucho: ahora ambas se ven, quedan y hablan como si nada hubiera pasado, y han vuelto a darse 'follow' en las redes sociales, of course. De hecho, ha sido la propia Adara la que compartía este jueves un día de compras por el centro de Madrid con su madre.

Tan felices y unidas como nos tenían acostumbrados, las dos han compartido risas y confidencias entre ellas y también con sus seguidores a través de Instagram, aunque sí llama la atención el momento en el que se han reconciliado: justo cuando Adara ha roto con Rodri por una supuesta infidelidad de él. No queremos ser malpensados, pero... ¿pudo tener algo que ver esa tensión familiar con que, quizá, a Elena no le gustara Rodri para su hija? En el terreno de las suposiciones, todo es posible... Lo que está claro es que Elena, sin duda, es ahora mismo el mayor pilar para Adara en estos momentos tan duros.

Madre e hija también comieron juntas en un asiático del centro de la capital tras un completo de día de compras, ya que han empezado las rebajas, y nunca viene mal renovar el armario para la nueva temporada o para llevarse modelitos a estrenar en vacaciones. De hecho, Adara es de las que no para, aunque este verano quizá tenga que planear días de relax para ella sola...

