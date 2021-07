Britney Spears sufre un duro revés en la guerra judicial contra su padre

El duro testimonio ofrecido por Britney Spears en la guerra judicial que mantiene con su padre, Jamie Spears, para que a este le sea revocada la tutela que ejerce sobre su patrimonio, ha dado la vuelta al mundo. El movimiento ‘Free Britney’ ha cogido todavía más fuerza y ha mostrado su solidaridad con la popular cantante, la cual acusa a su progenitor, entre otras cuestiones, de obligarla a trabajar o controlar su cuerpo para que no pueda tener más hijos. Sin embargo, pese a todo el revuelo suscitado, una magistrada de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, ha denegado la petición que el pasado noviembre presentó la diva del pop. En consecuencia, a la espera de que la decisión se tome en firme, de momento, el padre de la cantante seguirá controlando sus finanzas.

Este duro revés para Britney llega poco después de que se conociera que la gestora Bessemer Trust, que comparte con Jamie Spears los asuntos económicos de la intérprete de ‘Baby One More Time’, haya decidido rescindir su relación laboral con él. Cabe recordar que el deseo de Britney Spears era que la jueza destituyera a su padre y nombrara a la gestora como tutora única de su fortuna, valorada en 60 millones de dólares. De momento, la única esperanza que le queda a la artista es que le den la razón en el proceso que tiene pendiente y en el que sí se incluye la declaración que realizó el pasado 23 de junio. Por su parte, su padre se ha defendido de las acusaciones solicitando públicamente que se investigue todo lo que ha dicho su hija para esclarecer si dice la verdad.

Getty Images

El testimonio de la cantante

Britney Spears está tutelada por su padre desde que en febrero de 2008 la Justicia estableciera que estaba incapacitada para manejar las riendas de su vida debido a que padece un fuerte trastorno bipolar. Desde entonces, la artista ha mostrado un comportamiento errático en sus contadas apariciones públicas y en sus redes sociales. En su primera declaración en los juzgados, la cantante ha señalado directamente a su padre como el causante de todos sus males.

"He mentido y he dicho a todo el mundo que estoy bien y feliz, pero estoy traumatizada. No soy feliz y no puedo dormir. Lloro cada día, estoy tan enfadada que no es sano. Quiero ser escuchada, quiero cambios, merezco cambios. Simplemente quiero mi vida de vuelta, han pasado 13 años y ya está bien", afirmó. Britney no tiene libertad para manejar su dinero y viajar a donde ella quiera, pero, según su testimonio, también tiene que lidiar con decisiones muy personales que se tomaron por ella, como la colocación de un DIU para que no se quede embarazada, el cual no puede quitárselo sin permiso. Esta situación le ha llevado, también, a ser desconfiada con los profesionales de la salud que le tratan o le pueden tratar.

"Me da miedo la gente, no confío en las personas y no quiero someterme a una evaluación psiquiátrica. Creo que esta tutela es abusiva y que no me permite vivir mi vida. He trabajado toda mi vida, merezco tener dos o tres años de descanso y hacer lo que quiera”, se lamentó.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io