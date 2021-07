Ronaldo Nazario es un hombre feliz, y no hace falta más que verle para darse cuenta de que teniendo amigos, pareja, una familia que le quiere, dinero y buena salud para disfrutarlo todo, lo demás le sobra. Tras su retirada del fútbol, al ex jugador del Real Madrid la vida le ha seguido sonriendo, y ahora, a sus 44 años, está disfrutando de verdad de la vida, que pasa por pegarse buenas vacaciones y comer de lujo bien acompañado en un yate en Ibiza.

El también presidente del Real Valladolid CF se lo pasó pipa tirándose al agua, charlando animadamente con sus amigos y jugando con el churrito entre sus piernas... y no penséis mal: a pesar de tener casi medio siglo de vida, al futbolista se le debe de resistir eso de flotar en el agua, porque cada vez que quiso darse un bañito, arrampló con un churro verde de espuma, no fuese que ocurriera un accidente...

Para lo que no necesitó ayuda fue para beberse un cóctel: el ex futbolista, su chica (la modelo Celina Locks, con la que sale desde 2015) y los amigos de la pareja disfrutaron del servicio de 'Mojitoman', que se encargó de que a nadie le faltara una bebida en la mano en todo el día de asueto en alta mar. Tan emocionado estaba Ronaldo que hasta abrazó al joven que le entregó el vaso. A nosotros también nos daría emoción, y es que al final sabes que tienes pasta cuando tienes un barman exclusivo para ti y tu fiesta en el barco. ¡Qué lujazo!

¿Rumores de embarazo?

Hace tan solo unos meses, Celina quiso jugar un poco con sus seguidores en Instagram, y aunque no lo dijo abiertamente, el pasado marzo notificó en su perfil que 'la felicidad estaba creciendo dentro de ella'. Muchos dieron por supuesto que estaba embarazada y le dieron la enhorabuena (Ronaldo ya tiene 5 hijos, y aunque se hizo una vasectomía, confesó tener esperma congelado), pero al final resultó que lo que 'parió' fue una marca de belleza. Como se puede ver, Celina sigue tan plana como siempre... ¡así que nos tocará seguir esperando para verla con 'bombo'!

