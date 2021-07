La cosa se calienta por momentos en el piso de 'Solos', y después de ver calentamientos varios como el de Danna Ponce y Albert Álvarez o la noche de pasión desenfrenada (y accidentada) de Bea Retamal y Dani García, ahora hemos asistido ¡al primer beso de Julen de la Guerra e Inma Campano! Bueno, beso por no llamarlo morreo, aunque para los más románticos que esperaban una relación entre ambos, tenemos que decirles que la historia no ha sido precisamente de lo más natural...

Los dos concursantes tenían que jugar a juego propuesto por el reality, y entre las pruebas se encontraba, cómo no, un beso de amor. Aunque a Julen le daba la risa nada más empezar, el chico se ponía serio en cuestión de segundos, y a pesar de que Inma estaba un poco más fría... los dos se han dado un buen morreo. ¿Qué pensará Sandra Pica, la chica que ha dejado fuera Julen, cuando vea las imágenes? ¿Montará el pollo... o entenderá que sólo ha sido un juego?

La noche picante no ha terminado sólo en el beso, porque Inma también ha tenido que hacerle nada menos que un baile erótico a Julen, y aunque él se venía arriba muy rápido tirándole hasta billetes de mentira, ella estaba bastante rígida y sin meterse en el personaje: "Tienes que saber que me he quedado son dinero", decía él. La excusa perfecta para ella para parar: "Pues entonces me voy. Si no tienes dinero, no te muevo el chichi".

Las reacciones en las redes sociales han sido de lo más variopintas: desde los que piden que se líen ya, porque ven química entre ellos, a los que piensan que está todo demasiado forzado, o incluso que el programa sólo busca liarles para crear contenido. ¿Qué pasará?

