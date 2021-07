Aunque María Hernández ya tiene su vida montada junto al futbolista Rubén Castro, y hasta tienen dos hijos en común, parece que a a pareja aún se les resiste dar un paso más en la relación: casarse. La ex tronista nunca ha escondido sus ganas de pasar por el altar con su chico y padre de sus hijos, pero es que resulta ¡que a él no le hace ilusión! ¿Cuál es el motivo? María lo ha explicado en su canal de MTMad abiertamente y ha revelado por qué, de momento, no piensan hacer planes de boda...



Verla vestida de blanco nos haría mucha ilusión, pero ella la ha ido perdiendo con el paso del tiempo: "Quería, pero ahora ya me da igual. Al principio me apetecía mucho, pero como Rubén en ese aspecto no le da importancia… se me va quitando la ilusión", ha revelado con pesadumbre. Eso sí, uno de los motivos por los que a Rubén no le gustaría casarse es, ni más ni menos, ¡porque le da vergüenza ser el centro de atención! "También es verdad que él es vergonzoso, y habría muchos ojos mirándole todo el rato, aunque es vergonzoso para lo que quiere, porque luego le da igual que haya 45.000 personas mirando si mete un penalti o lo falla", ha razonado María, que al final casi que lo ha dejado pro imposible: "Como no le hace tilín casarse, pues a mí tampoco", ha zanjado.

Mediaset

¿Y los niños? María sigue con la espinita de tener una niña, pero no parece que se vaya a quedar embarazada a corto plazo... aunque en el futuro tampoco lo descarta: "No me voy a quedar embarazada ahora, pero con el segundo sí tenía la espinita de que fuera una niña. Me gustaría tener una. En un futuro a lo mejor tendré un tercero… y ojalá sea una niña", ha revelado. Vamos, que vestido blanco no... ¡pero igual sí van a por la familia numerosa!

Mediaset

Sí va a dar un gran paso

La pareja tiene sus propias reglas, y aunque es cierto que para ellos casarse o tener más hijos ahora mismo no son prioridades, lo que sí van a hacer es mudarse a la casa de sus sueños: "Vamos a terminar nuestra casa, que la hemos hecho de cero como a nosotros nos gusta, y en ese aspecto es un paso más, aunque ya vivamos juntos", ha aclarado.

