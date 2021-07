Steisy ha querido contar, al fin, uno de los episodios más duros de su vida: el de la autodestrucción que sufrió durante años

Los problemas para Steisy no paran: así se enfrenta ahora al acosador que la dejó hasta sin trabajo

Aunque veamos a Steisy siempre risueña y con una sonrisa en la boca disfrutando de la vida, lo cierto es que la influencer sólo muestra una pequeña parte de su vida, porque, como con todo, la procesión va por dentro. La ex tronista no ha escondido nunca que ha tenido siempre muchos problemas personales que le han llevado, por ejemplo, a sufrir trastornos con la comida o la depresión contra la que todavía lucha, pero esta vez ha querido abrirse un poco más y mostrar el duro pasado que lleva a la espalda y que puso su vida en riesgo: la autodestrucción que le llevó a lesionarse a sí misma.

"La vida que yo he vivido ha sido complicada, y eso me llevó a no estar bien de los nervios, a tener déficit de atención, a no sentirme segura en la vida… y ese nerviosismo te lleva a hacer cosas involuntarias que se convierten en costumbre, en un TOC, o en un vicio… como las autolesiones", ha revelado en MTMad. "Hay quien se hace pequeños cortes, hay quien como yo que se arranca el pelo… yo no me daba ni cuenta, pero empecé arrancándome las pestañas, luego las cejas… hasta que me quedé calva de pestañas con 9 años", añadía, per la cosa no acabó ahí: "Con 12 ó 13 años me dio por comerme los pelos. Suena a loca del coño, pero cogía los mechones y los que llegaban a la boca me los iba mordiendo".

Mediaset

Aquellos problemas también continuaron cuando era más mayor, y es que no terminaron, simplemente cambiaron: "Cuando fui más mayor conseguí controlar mejor esos tics y esos TOCs, pero luego en el sexo, aunque iba todo bien, en cuanto terminaba con algún chico, me sentía hasta mal, sentía rechazo y hasta asco, y no sabía cómo librarme de él, algo que también fue una manera de autodestruirme... y por eso me convertí en trabajadora compulsiva, de nuevo otra forma de autodestrucción, para no ver la realidad".

¿A qué era debido todo ello?

Steisy, aunque hasta ahora no ha dado nunca detalles, siempre ha dicho que su infancia fue muy dura, pero no sabíamos hasta qué punto: "De pequeña sufría bullying: yo me levantaba por la mañana y nadie me podía asegurar que no me fuesen a pegar ese día, que no fuese a tener algún problema o no me fuese a acostar en la cama asustada o llorando por esa inestabilidad de no tener una casa fija, de estar dependiendo de otra gente, de dar las gracias por todo… eso te crea una inseguridad con la que crees que no tienes nada seguro, que no va a tener nada tuyo, ni nada para siempre", ha contado. es decir, una vida sin propósitos ni metas propias: "En esas situaciones, al final, terminas por sentirme mal contigo misma, todo lo que haces te hace sentir mal… cuando tienes un cargo de conciencia empiezas a no quererte, a cogerte manía a ti misma… y eso te lleva a las autolesiones, a automaltratarte como una manera, quizá, de tener bajo control las situaciones".

Mediaset

Aún tiene carencias emocionales que no le permiten avanzar

Aunque ahora tiene 30 años y una vida muy diferente, los traumas de juventud le han creado secuelas por las que todavía llora a veces porque sabe que va a tener que aprender a vivir con ello: “Me habría gustado tener ciertas experiencias bonitas que ha tenido otra gente, me gustaría ser mucho menos desconfiada… es muy duro vivir con rencor. He acumulado mucho y eso no te hace vivir en paz, pero ahora que soy más mayor estoy empezando a descargarme de culpa y a quitarme ese cargo de conciencia", ha dicho justo antes de añadir: "A veces he pensado que ha sido por actitudes mías, que soy rara o me he alejado, pero tampoco sé lo que es una palmada en la espalda de alguien que me importa. No sé lo que es el apoyo incondicional. A veces pienso que no sé lo que piensa de mí realmente la gente que quiero, o que cuando dicen que están orgullosos de mí, no me lo creo, lo pongo en duda… y pienso que al final sólo yo voy a poder estar orgullosa de mí", se ha sincerado entre lágrimas.

