Lara Sajen ha sufrido un pequeño percance en 'Supervivientes'. La cantante y bailarina se ha roto un diente y tardaba en darse cuenta, porque al no tener espejos en la isla, no pueden verse con detalle. Lara no ha podido evitar la frustración y se echaba a llorar nada más verse la boca reflejada en un cuchillo. Lloraba de manera muy dramática, tanto así que sus compañeras, Melyssa, Olga y Lola no han podido parar de reírse dejando a un lado la desesperación de su compañera.

"Me acabo de ver el diente tía. ¿Hola? Se me nota muchísimo y me dijeron que no se me notaba nada", decía llorando Sajen mientras se miraba la dentadura en el reflejo de un cuchillo.

Telecinco

"No es nada tía, será en el espejito, yo ni me di cuenta", trataba de consolarla Olga. "A ver se le ve un poco pero no es una cosa exagerada", decía Melyssa, pero ninguna de las dos podía parar de reír. ¡Pobre Lara!

"Me dijiste que estaba guapa, pero yo con mis amigas siempre decimos que hay dos tipos de guapa: guapa, y 'guapa'", decía Sajen, haciendo gestos con la mano como dando a entender que el segundo "guapa" era irónico. Las risas de sus compañeras acababan convirtiéndose en medicina para la pobre Lara y terminaba quitándole esa importancia al asunto. "La actitud de mis compañeras ha sido; ¿Qué le pasa a esta loca que llevamos viéndola con ese diente siete días y se pone a llorar ahora?", decía Lara riéndose de ella misma. Los problemas parece muchos menos cuando estás allí, y es que las penurias que pasan los pobres concursantes les hacen más fuertes.







