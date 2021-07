Yoli dio a luz el pasado mes de mayo a su segunda hija, Jimena, ¡y grabó el parto!

La ex gran hermana y su chico, Jorge, han tenido ya su primera crisis post parto

Que nuestras famosas parecen hechas de otra pasta distinta a la del resto de los mortales parece una realidad, pero ¿cuánto hay de verdad en ello? Da la impresión de que todas, después de tener hijos, se recuperan en tiempo récord mientras el resto de mujeres del mundo tardan meses o años en recuperar la figura (quien la recupere), y la última en dejarnos patidifusos ha sido Yoli Claramonte. La ex gran hermana se ha ido unos días a la playa, ha lucido bikinazo... ¡y hemos flipado con su figura!

A ver, sabíamos que ella, antes o después, se recuperaría del parto (no es la primera vez que se hace algún retoquito o tratamiento), pero verla con esa cinturita después de haber parido (y dos veces, nada menos, porque antes de Jimena tuvo a Valeria con su ex, Jonathan) nos parece casi un milagro, y es que no tiene una 'lorza' fuera de su sitio, ni una retención de líquidos, ni una estría... ¡ni 'na' de 'na'!

Entre sus seguidores (suma más de medio millón en Instagram) también ha sido objeto de debate: algunos apuntaban a un retoque fotográfico sin lugar a dudas, pero sí es cierto que Yoli ha mostrado en más de una ocasión su cuerpo sin filtros, como en sus bailes para Tik Tok... y la realidad es que retoques pocos: ¡está así de delgada!

Desde luego, nosotros no sabemos qué ha hecho para estar así de estupenda (pero si nos lo quiere contar, somos todo oídos), aunque en estas cosas también cuenta mucho la genética de cada una... ¡Suertuda!

