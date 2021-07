Lola Índigo ha querido enviar una tierna felicitación a Jedet por su cumpleaños presumiendo de relación con ella

Tener un amigo o una amiga con la que cumplir tus sueños siempre es un gran apoyo para los mejores y los peores momentos, pero triunfar a nivel nacional, dar el salto internacional y convertirse en dos iconos en sus respectivas carreras, eso es una cosa que sólo se ve una vez en la vida, y es precisamente lo que les ha ocurrido a la cantante Lola Índigo y a la actriz Carmen Jedet. No es ningún secreto que ambas son amigas desde el instituto (sí, desde mucho antes de alcanzar la fama), e incluso contaron cómo se forjó esa amistad en una entrevista para la revista Cosmopolitan, pero ahora han querido presumir de relación por el cumpleaños de Jedet.

Este 7 de julio la actriz se ha plantado en los 29 muy orgullosa de lo que ha conseguido a tan temprana edad: convertirse en una estrella de la pequeña pantalla, ser una mujer plena tras su proceso de transición de hombre a mujer y conseguir asentar su carrera tras ganar un codiciado premio Ondas. E igual de orgullosa se ha mostrado su amiga a juzgar por su felicitación en Instagram con algunos de los momentos más bonitos que han vivido juntas: el estreno de Veneno, divertidas sesiones de fotos o momentos de risas de lo más personales:

Según las palabras de Mimi Doblas, ninguna de las dos esperaba, ni en sus mejores sueños, que ambas se convirtieran en las dos estrellas que son hoy, y mucho menos cuando la cantante llegó al mismo instituto de Granada donde, casualidades de la vida, conoció a Jedet cuando no tenía ningún amigo y, desde entonces, se volvieron inseparables. Pero lo que les tenía preparado la vida ya es historia de la música y de la televisión. Por eso, no es de extrañar el agradecimiento de Jedet a su amiga en los comentarios: "Te amo con todo mi corazón ❤️ gracias por formar parte de mi vida y acompañarme en el camino. Te amo, hermana". ¡Qué bonito!

Jedet también ha mandado un mensaje por su 29 cumpleaños

La actriz ha gritado al mundo su felicidad a través de Instagram por estar en uno de los momentos más felices de su vida con 29 años recién cumplidos, y dice sentirse de lo más "afortunada" especialmente por la gente que tiene a su lado. ¡Felicidades, reina!

