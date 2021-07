Pablo Puyol ya no tiene pudor de mostrarse enamorado públicamente: sale desde hace un año con Beatriz Mur

El actor tiene nuevo proyecto profesional: 'Servir y proteger'

Pablo Puyol ha vuelto a sonreír de la mano de una mujer, y no es otra que su compañera de profesión la actriz Beatriz Mur. Ambos se conocieron hace algo más de un año en el casting de ‘A chorus line’, el musical que montó en Málaga Antonio Banderas, y desde entonces son inseparables. “Yo iba ahí a lo mío, súper concentrada, con mi partitura, mis textos, mis cascos… Y, mira por dónde, hemos acabado compartiendo también vida”, contó hace unos meses Beatriz Mur.

La bailarina, de 32 años, y Pablo, de 45, se olvidaron por un día del trabajo y disfrutaron de un sábado playero en la Costa del Sol. Cogieron una tabla de paddle surf, pero está claro, por las imágenes que nos han llegado de ellos, que el deporte pasó a un segundo plano, porque parece ser que dedicaron más tiempo a los mimos que al agua.

La última pareja conocida del actor fue la periodista deportiva Irene Junquera, con la que cortó hace ya dos años y medio. Tampoco sabemos si se ha "divertido" con otras chicas por el camino, pero está claro que con Beatriz hay algo más de química y, que su afición por el deporte siempre suma. ¡Qué monos!

Ya en la gala de los Premios Max la pareja no dudó en posar junta. Pablo y Beatriz llevan más de un año juntos y se les da bien mezclar trabajo y amor: además de ‘A Chorus Line’, ella le acompañó en el programa ‘El desafío’. El actor no para: acaba de estrenar la obra ‘Un secreto a voces’ y tendrá un papel en la serie de TVE 'Servir y proteger'. ¡Está a tope!

