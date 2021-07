Mario Vaquerizo sorprendió al personal con su look firmado por Palomo Spain en una fiesta

El cantante y su mujer, Alaska, gustan de llamar la atención hasta para ir a la compra

Mario Vaquerizo es como aquella marca de cerveza que se anunciaba hace años en la tele: 'donde va, triunfa', y es que el cantante ha marcado el nivel de lo que es arreglarse para acudir a una fiesta y posar en el photocall con un modelo que no dejó a nadie indiferente. El marido de Alaska dejó a todos estupefactos con un vestido de cuentas hasta los pies firmado por Palomo Spain, que formó parte de la última colección del diseñador cordobés, 'Nuevo Día', y que presentó en la Paris Fashion Week el pasado mes de marzo.

Mario, entregado a las tendencias como nadie (no se nos olvidará aquel capítulo de su reality, 'Alaska y Mario', en el que se gastó de un tirón 10.000 euros en dos chaquetas de Balmain), capturó todos los flashes de las cámaras nada más llegar a un evento organizado por la marca J&B -que presentaba su nueva bebida, 'J&B Botánico'-, y lució como nadie el modelo de cuentas negras y amarillas, primero solo y luego junto a su grupo, las 'Nancys Rubias':

Gtres

Aunque Mario fue la sensación (porque ese look hay que saber defenderlo), muchos otros famosos no se perdieron el 'sarao', y es que con el avance de las vacunas contra la COVID, la vida normal como la conocíamos antes de la pandemia se abre paso de nuevo, algo que todos echábamos de menos, y en especial muchas de nuestras celebrities, a las que les gusta una fiesta más que a un niño un caramelo. ¡Se nota que había ganas de volver a arreglarse para acudir a un evento!

Topacio Fresh y su marido, Israel Cotes Gtres

Antonio Velázquez Gtres

Silvia Superstar Gtres

Roko Gtres

Lorena Gómez Gtres

El chef Carlos Maldonado y la diseñadora María Escoté Gtres

Fernando Andina Gtres

