Danna Ponce y Albert Álvarez coincidieron en 'Solos' sin conocerse ¡y casi acaban liados!

Los dos entablaron una gran amistad y ahora ella ha contado cómo está esa relación

Conocer a una persona que sabes que va a estar toda la vida a tu lado no pasa todos los días, pero a Danna Ponce sí le ha ocurrido con Albert Álvarez. La influencer llegó al pisito, literalmente, de un día para otro con la salida precipitada de Chiqui por un problema de salud, y aunque ha reconocido que conocía de nada a Albert, ha resultado que la experiencia con él le ha ayudado más de lo que ella misma pensaba: "Ha sido el mejor compañero que he podido tener. Estoy muy contenta de que me metieran con Albert", ha dicho en su canal de MTMad.

Tras su ruptura con su ex pareja, Danna no estaba atravesando su mejor momento, pero la experiencia, que ha dicho que repetiría y hasta se mojaría mucho más si tuviera que volver, le ha servido para reiniciarse, olvidarse del exterior durante dos semanas y retomar su vida con las malas vibras fuera: "Los que me conocéis sabéis que entré al pisito un poco jodida, llegué a perder 5 kilos en los meses anteriores. Cuando me llamaron no estuve muy segura de lo que iba a hacer, porque no estaba en una etapa muy estable de mi vida, y me iba a encerrar en la tele. Pero no podía desaprovechar la oportunidad… y me ha venido muy bien: estoy contenta, he recuperado el peso… conseguí olvidarme de todo lo que pasaba en el exterior", ha confesado.

La joven, además, ha agradecido hasta el infinito que la experiencia haya sido con Albert, porque aunque podría haber sacado su vena más macarra o explosiva, estaba en un momento en el que, como ella dice, "necesitaba sacar la vena más tranquila", y lo ha cconseguido con Albert: "Es una persona increíble, es maravilloso… no puedo decir nada malo de él. Hemos tenido conversaciones súper interesantes, es un tío con el que se puede hablar de todo… muy guay", ha halagado a su amigo.

Está claro que su buena relación sigue después del programa, y no dudamos de que se van a ver mucho... ¿Conseguirán, sin cámaras, que surja la chispa esta vez? ¡Porque no nos digáis que entre ellos no había atracción...! Aunque también es verdad que él se tuvo que comer las calabazas de rechazo de Danna. ¿Pasará lo mismo fuera... o darán rienda suelta a su pasión?

