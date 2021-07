Rocío Carrasco es la nueva estrella de Mediaset. Como podrás leer en el nuevo número de 'Qué Me Dices' que ya está en tu kiosco, la hija de Rocío Jurado, tras el éxito de 'Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva', ha fichado por 'Sálvame' donde presenta la sección 'Hable con ella', donde defenderá los intereses de la audiencia y de otros famosos que, como ella, quieran contar su verdad.

Pero, en el plató de Mila Ximénez, no todo van a ser caras amables. Aunque cuenta con el apoyo incondicional de Jorge Javier, Carlota y David Valdeperas y de los 'reconvertidos' Kiko Hernández y Belén Esteban que, tras la docuserie han pedido perdón a Rocío, otros colaboradores no parecen ser tan de su cuerda como demostró Kiko Matamoros en su debut en 'Sálvame'. Gema López y Paz Padilla también parece que tienen una conversación pendiente con la mujer de Fidel Albiac.

Además, Rocío Carrasco podría encontrarse por los pasillos con dos mujeres con las que no quiere tener, por ahora, relación: su hija, Rocío Flores, y Olga Moreno, la actual esposa de su ex, Antonio David. La colaboradora de Ana Rosa ya ha adelantado que no cree que ese encuentro fortuito se produzca.

Pero el difícil regreso de Rocío Carrasco a Mediaset no es la única noticia que podrás leer en nuestro nuevo número que ya está en el kiosco. Descubre cómo está Anabel Pantoja tras la ruptura total con su primo, Kiko Rivera. El DJ acaba de confesar que tras dejar de tener relación con su prima, "se ha quitado un peso de encima". Además, Makoke presume de cuerpo en bikini y las declaraciones de José Luis Moreno tras su detención.

