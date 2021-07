Amor Romeira vuelve con temazo veraniego: 'Karma'

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, ha participado en el videoclip de su amiga

Quien pensara que Amor Romeira iba a estar relajadita este verano, se equivocada, y es que ha dado la campanada, de nuevo sacando nuevo tema! Después de éxitos como 'Ubikaina', 'La malquerida' o 'Mujeriego', esta nueva época estival pretende dar mucha fiesta con 'Karma', un tema de mucha fuerza en el que canta a todas las mujeres que han sufrido por amor por culpa de un hombre ligerito de cascos.

La ex gran hermana no se ha quedado corta con sus letras: "Tú ibas y venías a todas con mentiras / Regalabas palabras bonitas / Querías ser el rey, el macho alfa de tu cuadrilla", para luego dar el 'machetazo final' con el estribillo: "Karma / Lo tuyo se llama Karma", y es que que un hombre se enamore de una mujer que luego le haga lo mismo a él, desde luego, ¡se llama Karma!

Amor ha querido contar, además, con grandes amistades en su videoclip: el 'macho alfa' no es otro que su amigo Alberto de la Cruz, y también ha contado con 'estrella invitada': ni más ni menos que su buena amiga Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, con la que en más de una ocasión hemos visto compartir fiestas o photocalls. ¿Quieres escuchar lo nuevo de Amor Romeira? Desde luego no te va a dejar indiferente con sus toques entre reggaeton y flamenco, muy al estilo de Rosalía, ni tampoco con su ritmo y sus letras. ¡A nosotros ya se nos van solos los pies...! Dale al play, escucha el tema y vota debajo qué te ha parecido...

